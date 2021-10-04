稱阿爾及利亞篡史仇法 馬克龍捱批

法國《世界報》（Le Monde）報道，馬克龍上周四（9月30日）會見阿爾及利亞獨立戰爭人物的後裔時，曾針對法國前殖民地阿爾及利亞作出批評。馬克龍當時在會議中表示阿爾及利亞被「軍政體制」統治，並形容阿國「官方歷史」遭到「全面篡改」。報道指，馬克龍表示這段歷史「並非依據史實」，而是「根據仇恨法國的論述」。儘管馬克龍表明非指阿爾及利亞整個社會，而是指執政菁英。

阿總統召回駐法大使

阿爾及利亞總統府聲明表示：「隨着這個發言沒有被否認，數名法國消息人士都已經點名（馬克龍），阿爾及利亞明確地反對任何人干涉內政。」報道又指，馬克龍宣稱阿國總統特本（Abdelmadjid Tebboune）「陷於一個非常艱難的體制裹」，「你可以看到阿爾及利亞的體制很疲憊，已經被『人民運動』（Hirak）削弱」。「人民運動」是指2019年導致執政20年的阿爾及利亞強人布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）下台的民主運動。

這是阿爾及利亞第二次召回駐法大使，上一次是去年5月反擊法國媒體播出「人民運動」紀錄片。法國上月宣布大幅削減對阿爾及利亞、摩洛哥和突尼斯的簽證數量，令法阿關係近期變緊張。

（法新社/半島電視台）