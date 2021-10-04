「經濟國策」主張 思考安保非僅武力

「我會在聚焦經濟下保護我們的地緣政治利益」。岸田文雄上月初接受《日經亞洲》訪問時已提出涉及經濟安全保障的「經濟國策」主張，表明有需要「以各種面向去思考國家安保，而不止是武力」。《日經亞洲》直言，經濟安保在岸田政治議程排位甚高——在中美競逐科技主導地位之際，日本、美國、台灣和韓國正匆忙協調以確保半導體等具戰略重要性的貨物之供應鏈。

自民黨新幹事長擔大旗

在岸田上台背後發揮舉足輕重角色的新任自民黨幹事長甘利明，似乎在這套強調經濟安保的策略上有重要角色。甘利（Amari）與兩名前首相安倍（Abe）晉三和麻生（Aso）太郎被稱為自民黨內對外交和經濟政策極具影響力的「3A」，其一例子是今年5月自民黨內部成立新國會黨團，專門跟進當時出現全球短缺的半導體供應，以及提升日本相關競爭力——該黨團以甘利出任會長，安倍和麻生則出任高級顧問，強調要將半導體定義為「對日本經濟安保不可或缺」。

翻查紀錄，甘利明今年屢次就經濟安保事務發言，例如3月接受《每日新聞》訪問時提出仿效美國建立「國家經濟委員會」，以發展出整合經濟、外交和國家安全的策略。報道提到其一預視的危機情境是掌握關鍵科技的企業受到網絡攻擊後股價急瀉並落入外國企業控制。

戰略兩重點：聚焦自主不可或缺性

甘利7月在笹川和平財團駐美分部的演說更進一步闡述日本未來經濟安保戰略，他強調兩大重點「戰略自主」（strategic autonomy）和「戰略不可或缺性」（strategic indispensability），務求提升日本經濟的彈性和活力。據甘利的解說，戰略自主代表尋求減少日本在物料和科技上對外國供應商的依賴，戰略不可或缺性則指日本尋求擴大在原先強項如研發、供應關鍵和尖端科技的優勢，以在全球供應鏈建立不可或缺的地位——簡而言之，即減少日本對外依賴，同時增加外地對日依賴。甘利強調，橫跨不同經濟範疇的政府機構和高官須尋求共同合作以達成上述目標。

明報記者