應對中美對峙 日經濟安保相人選出爐 岸田文雄今拜相 人事佈局曝光難面面俱圓

【明報專訊】日本執政自民黨新任總裁岸田文雄按程序今日會在臨時國會會議當選為國家第100任首相。岸田隨後會公布新內閣名單，除了日本傳媒此前已曝光的部分內定人選，另一焦點是將新設內閣級別的「經濟安全保障相」一職，藉此應對中美對峙等國際秩序變化。共同社昨報道，財務省官僚出身、曾任防衛大臣政務官、現年46歲的小林鷹之是出任該職的人選。然而，岸田的黨政人事佈局初步曝光，被質疑明顯論功行賞，惹來部分受冷待的派閥不滿。
在國際局勢波動、新冠疫情尚未真正受控並拖累國內經濟下，岸田內閣佈局如何回應這些難題備受關注。共同社指岸田已決定新設負責經濟安全保障事務的閣僚職位，在經濟範疇上保護國家和民眾免受威脅；報道指隨着中美技術競爭加劇，經濟安保政策受到重視，而日本政府正在著手研究中長期戰略。自民黨新任幹事長甘利明昨日在富士電視台訪問稱，考慮將經濟安保閣僚定為內閣府特命擔當相，認為經濟安保關係到所有省廳，須把職位定為能夠向所有省廳發出指示。
小林鷹之曾任防衛大臣政務官
共同社昨報道，經濟安保相預計會草擬應對科技從日本外流的全國戰略，而此職或由財務省官僚出身、曾任防衛大臣政務官的小林鷹之（二階派）出任。消息人士又指岸田亦考慮任命負責經濟安保議題的首相輔佐官。對華議題亦是今次黨總裁選舉的焦點之一，岸田9月13日發表政治承諾時，曾稱當選後會設置經濟安保相和處理人權問題的首相輔佐官。
五派系組內閣 帶論功行賞之意
此前已傳出財相和內閣官房長官分別會由鈴木俊一（麻生派）和松野博一（細田派）出任，為展示延續外交和國安政策，外相茂木敏充（竹下派）和岸信夫（細田派）都會留任。日本傳媒最新說法指出，前首相安倍晉三親信兼文部科學相萩生田光一（細田派）和法務大臣上川陽子（岸田派）都會留守新內閣，但萩生田料改任經濟產業相，上川也另有任用。
日本放送協會（NHK）統計大致成型的內閣名單，人選主要出身黨內五大派系（細田、麻生、竹下、岸田、二階），再加無派閥者和聯合執政的公明黨。今次自民黨總裁選舉中，岸田主要獲細田派、麻生派和竹下派支持，日媒引述分析稱岸田人事任命顯出論功行賞之意，最重要支持者甘利明（麻生派）出任黨幹事長，選前結盟的安倍親信高市早苗（無派閥）則任黨政調會長。其餘重要職位如官房長官、財相、外相等皆按上述分配予細田、麻生和竹下3派。
有關任命安排令部分未獲要職的派系不滿，岸田在贏出黨總裁選舉後發表演說時，提出「全員參與的棒球」、「比賽（黨總裁選舉）結束後不再區分敵我」，然而人事任命令黨內其他派系幹部質疑「這哪裏是全員參與的棒球」。例如岸田在黨總裁選舉的主要對手河野太郎被「降職」為黨廣報總部長，其陣營質疑儼如坐冷板凳；即使河野本人稱會跟岸田一同迎接大選，但他身邊人士仍感不滿。