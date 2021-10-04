應對中美對峙 日經濟安保相人選出爐 岸田文雄今拜相 人事佈局曝光難面面俱圓

在國際局勢波動、新冠疫情尚未真正受控並拖累國內經濟下，岸田內閣佈局如何回應這些難題備受關注。共同社指岸田已決定新設負責經濟安全保障事務的閣僚職位，在經濟範疇上保護國家和民眾免受威脅；報道指隨着中美技術競爭加劇，經濟安保政策受到重視，而日本政府正在著手研究中長期戰略。自民黨新任幹事長甘利明昨日在富士電視台訪問稱，考慮將經濟安保閣僚定為內閣府特命擔當相，認為經濟安保關係到所有省廳，須把職位定為能夠向所有省廳發出指示。

小林鷹之曾任防衛大臣政務官

共同社昨報道，經濟安保相預計會草擬應對科技從日本外流的全國戰略，而此職或由財務省官僚出身、曾任防衛大臣政務官的小林鷹之（二階派）出任。消息人士又指岸田亦考慮任命負責經濟安保議題的首相輔佐官。對華議題亦是今次黨總裁選舉的焦點之一，岸田9月13日發表政治承諾時，曾稱當選後會設置經濟安保相和處理人權問題的首相輔佐官。

五派系組內閣 帶論功行賞之意

此前已傳出財相和內閣官房長官分別會由鈴木俊一（麻生派）和松野博一（細田派）出任，為展示延續外交和國安政策，外相茂木敏充（竹下派）和岸信夫（細田派）都會留任。日本傳媒最新說法指出，前首相安倍晉三親信兼文部科學相萩生田光一（細田派）和法務大臣上川陽子（岸田派）都會留守新內閣，但萩生田料改任經濟產業相，上川也另有任用。

日本放送協會（NHK）統計大致成型的內閣名單，人選主要出身黨內五大派系（細田、麻生、竹下、岸田、二階），再加無派閥者和聯合執政的公明黨。今次自民黨總裁選舉中，岸田主要獲細田派、麻生派和竹下派支持，日媒引述分析稱岸田人事任命顯出論功行賞之意，最重要支持者甘利明（麻生派）出任黨幹事長，選前結盟的安倍親信高市早苗（無派閥）則任黨政調會長。其餘重要職位如官房長官、財相、外相等皆按上述分配予細田、麻生和竹下3派。

有關任命安排令部分未獲要職的派系不滿，岸田在贏出黨總裁選舉後發表演說時，提出「全員參與的棒球」、「比賽（黨總裁選舉）結束後不再區分敵我」，然而人事任命令黨內其他派系幹部質疑「這哪裏是全員參與的棒球」。例如岸田在黨總裁選舉的主要對手河野太郎被「降職」為黨廣報總部長，其陣營質疑儼如坐冷板凳；即使河野本人稱會跟岸田一同迎接大選，但他身邊人士仍感不滿。

（共同社/日本時報/中央社）