馬達加斯加陷氣候饑荒 民眾食蝗 專家：暖化加劇「災難級人道危機」

長年缺水 部分地區4年零降雨

馬達加斯加長期受潔淨水源短缺問題困擾，慈善組織Wateraid 2017年統計，馬達加斯加都市地區僅50%居民獲食水供應，郊區居民每日只有兩小時供水，主要源於當地基建不足，同時當地國營水電供應商Jirama每日只能生產20萬立方米食水，但單在首都每日食水需求便達30萬立方米。當局2017年向Jimara注資約2億歐元（約18.3億港元），以改善水利基建及興建全新供水網，但成效不彰，自2019年以來降雨不足更令食水短缺加劇，南部尤為嚴重，部分地區已連續4年零降雨，而沙塵暴與蝗災亦令當地困境雪上加霜。

聯國：他們沒致全球暖化 卻承受惡果

聯合國估計，馬達加斯加目前有3萬人正處於糧食安全階段綜合分類（IPC）的最高第5級級別，即陷入饑荒或出現人道災難。安博薩利（Amboasary）是糧食危機最嚴重的地區之一，截至今年7月，當地5歲以下兒童有超過27%受嚴重營養不良影響，遠高於去年11月的8.5%。在當地偏遠村落凡迪奧瓦（Fandiova），四子之母塔瑪利亞（Tamaria）稱，因沒有降雨，作物歉收，自己與子女8個月以來只能以蝗蟲裹腹。另一婦女博萊（Bole）育有3名子女，她的丈夫最近餓死，同告餓死的鄰人亦留下兩名孩子由她照顧。她無奈說：「我們的生活就是去找仙人掌的葉子吃，一次又一次，就是為了生存。」慈善機構Seed發言人恩多（Tshina Endor）指，南部一些較大城鎮受旱災影響，許多兒童被迫在街頭行乞，糧食價格亦上漲了3至4倍，有人要賣地換糧，亦有農民睡在農地裏，以保護生長中的作物不被餓得發慌的人搶去。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）非洲地區傳訊主任塔克拉爾（Shelley Thakral）強調，這些情况並非地區衝突造成，而是「由氣候變化導致」，隨着馬達加斯加進入農作物收成前的農閒期，受影響人數恐急增。她說：「這些人沒有做任何事導致氣候變化。他們並不會使用化石燃料，卻首當其衝，承受氣候變化的惡果。」署方希望募集7860萬美元，為當地民眾提供緊急糧食援助。

專家籲當局改善水資源管理

南非開普敦大學海洋學家巴里馬拉拉博士（Rondro Barimalala）說，雖然馬達加斯加常受厄爾尼諾現象影響而經常乾旱，但聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）上月初公布的最新報告顯示，當地的乾旱程度因氣候變化而有所增加，如氣候變化持續災情恐惡化。美國加州大學聖塔芭芭拉分校氣候危害中心主任芬克（Chris Funk）亦認同馬達加斯加的旱情與「大氣暖化」有關，當局需要努力改善水資源管理，例如短期內透過預測什麼時候有大量高於水平的降雨，助農民增加作物產量等。

水佔地球表面七成面積，但僅3%為淡水。聯合國科學家草擬的一份報告預測，如按IPCC報告預期，控制全暖化在1.5℃的目標在20年內失守，帶來的嚴重乾旱會令全球逾3.5億城市居民陷入缺水困境，加劇全球不穩。太平洋研究所2019年的研究便指出，全球過去10年因水資源短缺而導致的衝突急增，例如埃及與埃塞俄比亞2019年便曾因尼羅河水資源問題險動干戈。

（BBC/彭博社/德國之聲）

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