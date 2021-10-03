白俄總統受訪駁斥打壓人權 稱毋須道歉

反對派支持者與國安人員槍戰亡

今次是盧卡申科罕有接受外媒專訪。對於波蘭政府指控白俄在邊境「傾倒」難民、以報復歐盟制裁及庇護白俄異見者時，盧卡申科回應說：「你把我當成瘋子嗎？」面對反政府人士被指遭虐待，盧卡申科認為沒有什要道歉，當CNN引述人權觀察和國際特赦組織的證據顯示，有被拘留者稱遭虐待受傷，部分人更稱被襲擊時赤裸躺在泥中，盧卡申科將矛頭指向西方，「你知道，我們沒有像關塔那摩監獄般的拘留中心，或是那些在美國和你們在東歐建立的基地……我們的拘留中心，關在那裏被指控或被調查的人，他們的待遇不會比在美英的差」。

不過，白俄政府涉嫌繼續打壓異見者。國家安全委員會（KGB）一名人員上周二在明斯克突擊進入一住宅時，與一名任職資訊科技的員工槍戰；後者被指是反對派的支持者，該員工及一名KGB人員身亡。人權組織Viasna上周五表示，當局過去兩天拘押了84人，當中大部分人與在網上評論殉職的KGB人員有關，他們將面對侮辱政府官員及煽動社會仇恨等刑事罪。

（CNN/法新社）