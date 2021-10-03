星洲確診急升 與疫共存政策受關注 低危確診者焦慮湧醫院 當局收緊限聚令

新加坡6月宣布，將防疫策略由「清零」轉為「與病毒共存」，並於8月起放寬嚴格限制措施。當地單日新增病例原本大致維持在雙位數，但隨着Delta變種病毒蔓延和當局放寬措施，確診數字自8月底急升，上周五達到破紀錄的2909宗個案，另有8人死亡。當局的盤算是將重點放在重症人數和死亡人數，而非單日新增病例上，因此個案上升是在預期之內。事實上，當地疫苗接種率高達82%，據衛生部上月底的數據，過去28天錄得的2.8萬宗病例中，高達98%是無症狀或輕症患者，政府建議大部分已打齊針的這類患者居家休養；留醫深切治療部和死亡個案分別只佔0.2%及0.1%，大部分未接種疫苗或只接種了一劑疫苗。

ICU及死亡個案佔0.3%

衞生部醫藥服務總監麥錫威上月中曾稱，確診數字上升速度較預期快，但需要氧氣或深切治療的個案並未以相同速度增加，迹象「令人鼓舞」。截至上周五，僅34人留醫深切治療部。不過，對在「清零」策略下極力避免感染病毒的民眾而言，一時三刻改變心態並不容易。許多無症狀或輕症者對染疫極度焦慮，亦對居家休養不知所措，不斷到醫院求醫或撥打求助熱線。有醫生向《金融時報》稱，見過打齊針、無症狀的20多歲患者等待檢測結果時，有如在等癌症診斷報告。

指大幅檢測致恐慌 專家：應改做法

政府8月底至9月底向每戶派發檢測套裝，是令官方確診數字大增的原因之一，有關做法惹醫學界質疑，許多人認為既然已放棄「清零」，找出確診者已沒有意義，確診數字飈升反會引起群眾不安，導致人們湧往求醫。杜克—新加坡國立大學醫學院副教授聖約翰（Ashley St. John）稱，許多個案之所以被發現，只是因為新加坡正透過檢測大幅監察疫情，但隨着防疫策略改變，或不得不改變做法。新加坡國立大學公共衛生學院副教授傑里米·林（Jeremy Lim）表示，20年來從未見過學術或醫療界在與政府的分歧上如此直言不諱。

面對確診數字飈升，新加坡上周初恢復限聚令，堂食只可兩人一枱，每戶只能招待兩名非同住客人，並再推在家工作和小學生遙距上課等。當局宣布收緊限制時指出，許多輕症患者在未必有需要的情况下到醫院求醫，為醫療系統帶來龐大壓力，又強調收緊限制只是臨時措施，以爭取時間擴大醫療系統能力、建立更多隔離設施、鼓勵未接種疫苗者打針，並為有需要人士打加強劑。

周四起再縮短英美入境隔離日數

民間則對防疫策略意見分歧，市場調查公司Milieu Insight上月底的民調指，52%受訪者認為最新的限制恰到好處，認為過於嚴格或寬鬆的則各佔約四分之一。有人則在網上發起聯署，促請恢復要求所有入境旅客在指定酒店或政府設施隔離兩周，截至上周四獲得近3000個簽名。

不過，新加坡政府昨日表示，將自10月7日起進一步縮短部分入境者的檢疫期和限制，來自部分國家者的隔離期由14日縮短至10日，包括高風險地區如美國和英國等。同時，持工作或學生簽證入境者，下月起必須先完成接種疫苗。另外，當局過去一周加設了4座共有580張病牀的設施，足夠在10月中起應付每日5000宗個案。

（金融時報/路透社/CNBC/海峽時報/彭博社）

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