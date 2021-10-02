岸田擬組內閣 麻生卸任財相小舅接棒

安倍派系親信勢任官房長官

岸田在今次選舉主要獲細田派、麻生派和竹下派支持，目前曝光的黨政高層人選大多與這三大派閥有關，被指旨在支持陣營取得平衡。

麻生在前首相安倍晉三2012年底上台後，一直出任副首相兼財相至今，事隔9年終傳出換人，財相一職由其小舅鈴木俊一出任，後者是前首相鈴木善幸之子，在黨總裁選舉出任岸田的推薦人代表。報道指，麻生派新星山際大志郎有望首次入閣，坐正他曾任副職的經濟產業大臣。

甘利明任幹事長 各派閥瓜分要職

岸田昨日正式公布自民黨新高層人選，麻生派的甘利明接替二階俊博出任幹事長。甘利在黨總裁選舉拒撐同派閥的河野太郎，反擔任岸田的選舉對策本部顧問。他與麻生及支持高市早苗的安倍被合稱「3A」，選前組成岸田和高市陣營的聯盟，是岸田勝選功臣。幹事長是自民黨高層「黨四役」之一，其餘3職分別由高市（無派閥）出任政務調查會長、眾議員福田達夫（細田派）出任總務會長、前東奧擔當大臣遠藤利明（谷垣集團）出任選舉對策委員長。福田達夫是前首相福田康夫之子，當選眾議員3次，有份帶領少壯派議員聯盟「黨風一新會」，其任命兌現岸田提拔少壯派議員的承諾。

另外，在黨總裁選舉落敗的行政改革擔當相河野太郎預定轉任黨廣報總部長（即宣傳部長），他強調會「全力以赴」。

（共同社/NHK/日經新聞）