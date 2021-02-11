輿論重壓 真子公主患PTSD 延宕4年終月底成婚 無傳統儀式棄千萬補助

皇太弟長女 婚後脫離皇籍遷美

宮內廳指出，真子和小室本月26日會提交婚姻登記並會見傳媒，但不會舉行女性王室成員結婚的傳統儀式，包括等同過大禮的「納采之儀」，或正式與日皇夫婦告別的「朝見之儀」。真子婚後將脫離皇籍，按日本法例原可獲一筆過補助以「保持品位」，真子最多可獲1.5億日圓，但她不會領取。放棄傳統婚禮和領取補助都是戰後王室首例。真子周四為她擔任名譽總裁的陶瓷展覽致辭，相信是其最後公務。

2017年訂婚 雜誌揭家姑欠債後延期

現年29歲的真子2012年在大學認識同齡的小室，兩人2017年9月宣布訂婚，但同年底有雜誌爆料，指小室母親拖欠前未婚夫逾400萬日圓，當中包括小室的教育開支，宮內廳翌年2月宣布延後兩人婚期。小室今年4月發表24頁聲明，解釋母親的金錢糾紛，並正安排與母親的前未婚夫商討協議。

宮內廳：真子憂婚後難有幸福生活

醜聞令小室一家受輿論抨擊，有聲音質疑用納稅人的錢向真子支付補助。宮內廳昨日指，真子長期承受對她自己及男家的誹謗中傷，被確診創傷後壓力症。她在2018至2019年起感受到難以糾正誹謗或改變現狀的無力感，認為婚後亦不可能過上平靜幸福的生活，覺得自己無價值、情緒動搖並迴避與他人有所關係，後來看到特定字眼，就算實際無關都會刺激到其恐懼情緒，還出現受輕微刺激即感受強烈威脅、難以集中和焦躁等症狀。

小室2018年到美國攻讀法律，今年7月完成司法試後獲當地律師事務所聘請，上月底返國，完成自我隔離後將與真子時隔約3年再會。兩人成婚後，真子年內將隨小室到紐約州生活。

（NHK/日經新聞/朝日新聞）