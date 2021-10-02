測試證入院及死亡風險減半 默克新冠口服藥擬申緊急授權

該款名為Molnupiravir的藥丸適用於剛確診並開始出現病徵的人，可減慢新冠病毒在體內傳播，避免重症。其療程為每日服藥兩次，並需服用5天。默克稱參與研究的全部775名感染者都有症狀，沒接種疫苗，他們被隨機安排服用新藥或安慰劑。第三期研究的中期分析顯示，服用新藥的人中，7.3%在29日內住院，無人死亡，但接受安慰劑的病人中，有14.1%在29日內住院，其中8人死亡。

因研究結果正面，藥廠在負責監察研究的獨立委員會建議下，諮詢FDA後提早停止招募志願者接受測試。

藥廠指Molnupiravir對治療所有新冠變種毒株「都有一致效果」，包括在多國肆虐的Delta毒株。

稱對所有變種毒株療效一致

默克稱研究報告未經同行評審，但計劃在醫學會議發表，兩周內會向FDA申緊急使用，計劃在其他數國提出類似申請，預計今年內可生產1000萬劑。美國政府早在6月已跟默克簽署協議，購買170萬劑Molnupiravir，一待FDA緊急授權使用或批准即生效。

（華爾街日報/金融時報）

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