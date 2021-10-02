平壤軟硬兼施 探美底線謀韓讓步

文在寅明年卸任 朝料爭有利遺產

《華盛頓郵報》周四報道，對美朝談判膠着期間朝鮮持續研製提升性能的導彈系統和加強擁核能力，韓國外交部長鄭義溶表示憂慮。世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長則指，朝鮮除了核武，原本連戰鬥機或偵察機等先進偵測工具都沒有，但今年初宣布訂立國防科學發展及開發武器的五年計劃，預料各種武器和導彈測試今後陸續有來。

朝鮮堅持開發武器是用於防衛，但部分觀察家稱以武器測試製造緊張並從中取利，是朝鮮慣用伎倆。美國智庫蘭德公司的金洙（Soo Kim，音譯）認為，金正恩是在試探華府對武器挑釁底線。

文在寅上月21日再拋出終戰宣言後，朝鮮一再強調關鍵在於美韓未消除對朝敵意政策（例如制裁）和軍事活動（例如美韓軍演）。金正恩周三在勞動黨大會一邊狠批美國製造新冷戰，一邊宣布會恢復朝韓熱線聯絡，回應韓方倡議。分析指如此軟硬兼施手法，反映朝鮮或盼文在寅明年5月卸任前，留下較利好朝鮮的外交遺產，甚至借力韓國爭取美方撤銷制裁和作其他讓步。

（綜合報道）