朝鮮試射新型防空導彈 稱性能大增 一個月內第四次新測試 分析：推動全方位軍事現代化

朝官媒：採雙舵控制及雙重脈衝引擎

前日是韓國「國軍日」，朝中社指朝鮮國防科學院在這日試射了新研製的地對空導彈，該導彈採用了「雙舵控制技術和雙重脈衝飛行引擎等重要新技術」，大幅改善導彈控制系統的速應性、制導精準度和空中目標消滅距離，並通過這次測試，驗證了綜合戰鬥性能和發射架、雷達和指揮車的運用實用性。

韓國聯合參謀本部確認朝鮮發射過推斷為地對空的防空導彈，其細項正分析。韓國Newsis通訊社引述武器專家分析，朝鮮這次測試的地對空導彈及其移動式發射台，曾於去年10月勞動黨創建75周年紀念閱兵和今年1月紀念勞動黨八大的閱兵儀式上亮相。專家指朝鮮是參考俄羅斯S-400或S-500級防空系統來開發這款新導彈，估計截擊等能力皆比舊款的KN-06顯見提升。

專家表示，雙舵控制技術乃指加強導彈上段與下段的彈翼機動性能，提升導彈攔截能力；雙重脈衝引擎則指導彈具兩段式推進設計，常見於長程地對空導彈，可通過調整固體燃料的推動力，提高速度和射程，以及增加從最初加速以至截擊期間的命中率和毀傷概率。

韓專家：南北軍備競爭愈趨熾熱

專長研究火箭及衛星技術的韓國航空大學教授張永根（譯音）解釋，這次試射的導彈並非兩段式，而是單一導彈容器分成兩部分，配置不同「推進劑藥柱」，藉燃燒時間差異來變更分配推進力，從而增加射程和最終速度，提高機動性和命中率。張永根指韓國數年前也開始研發這技術，「（朝鮮半島）南北之間的軍備競爭，小至導彈開發競爭，也在邁向逐漸熾熱的局面。」

防空導彈是聯合國安理會決議案禁止朝鮮開發的武器之一。朝鮮9月還測試另外3款武器系統（見表）。這幾次測試俱由勞動黨中央政治局常委朴正天主持，朝鮮最高領袖金正恩並無在場。

朝鮮上述武器開發活動引起國際譴責。美國國務卿布林肯指摘朝鮮製造更不穩定和不安全前景。聯合國安理會周五會舉行緊急會議商討。

金正恩周三表示10月初會開通被切斷50多天的兩國熱線。韓國昨晨試打韓朝聯絡事務所電話，但未能駁通。

（Newsis/路透社）