突尼斯學者成首位女總理

現年63歲的魯姆贊（Najla Bouden Romdhane，圖）在接任總理前，是一名寂寂無名的地球物理學教授，在突尼斯國家工程師學院任教，並在突尼斯教育部推行一項由世界銀行資助的高校改革項目，缺乏政府經驗。

總統賽義德（Kais Saied）表示，魯姆贊的任命是表彰突尼斯女性，已要求她在未來幾小時或幾天內組成內閣，「因為我們已經流失很多時間」。女性在阿拉伯國家擔任高級職務較罕見。賽義德同時任命另一名女性阿卡恰（Nadia Akacha）擔任幕僚長，該職位是總統最親近、最有權勢的助手。賽義德補充說，新政府應對腐敗，並在所有領域，包括衛生、交通和教育領域回應突尼斯人的要求和尊嚴。

總統「政變」 總理行政權有限

今年7月，賽義德宣布解除總理的職務並解散國會，反對派將其舉動稱為「政變」，引發大規模示威。賽義德上周凍結憲法大多數條文，聲稱他可以在「非常」時期以政令治國，且沒有終止期限，引發外界對突尼斯2011年革命後民主成果的質疑。在賽義德進一步擴大權力下，總理的行政權力將非常有限，《半島電視台》指出，魯姆贊的權力可能小於前幾任總理。

政治學家朱齊（Slaheddine Jourchi）表示：「我們檢視這位女士的履歷，她是地質學家，沒有其他專業或從事敏感職務的經驗，我不知道她該如何處理龐大且複雜的（社會）議題。」他又認為，賽義德任命政治素人魯姆贊的用意，是希望不要對他的政治決策置喙。

（CNN/半島電視台/法新社）