女網紅下落不明大肆報道 有色人種失蹤乏關注 美媒被批失蹤白人女子綜合症

22歲網紅佩蒂托今夏偕未婚夫跨州遊歷後失蹤，其母於9月11日報案，翌日關注失蹤者組織facebook專頁張貼佩蒂托失蹤消息，即引起網民關注，傳媒更幾乎無間斷大肆報道，民眾群策群力提供資料，探員9月19日發現佩蒂托伏屍於懷俄明州國家公園，推斷未婚夫是疑兇。佩蒂托失蹤案迅速偵破，但美國許多失蹤人口，尤其原住民、黑人，失蹤多年卻仍未尋回，也很少引起輿論關注，令親友憤憤不平。

愛女失蹤13年 非裔母怨當局選擇性查案

非裔媽媽希爾的愛女科西（Shemika Cosey）2008年16歲時失蹤，希爾對科西失蹤得不到同類迴響感到悲傷，抱怨當局接報後說「會試試派人跟進」，儼如人手不足，「正如你們所見，他們其實人手充足，只是選擇性查案罷了」。

62歲原住民安妮塔‧金（Anita King）號召周日（10月3日）在新墨西哥州阿爾伯克基舉行集會，爭取傳媒關注女兒雷德海爾（Pepita Redhair）失蹤案。她稱女兒去年3月失蹤以來沒有傳媒報道過，探員也稱找不到線索，懷疑因為女兒是原住民，所以「我的吶喊不重要，我女兒也不重要似的」。黑人少婦科爾斯（Kierra Coles）直至周六失蹤滿3年，其親友上周五（9月24日）召開記者會質疑執法部門全力尋找佩蒂托，只因她是白人。

社會學家稱此為「失蹤白人女子綜合症」（missing white woman syndrome），意即白種人女子失蹤較有色人種更獲歐美執法部門及大眾關注。

美國聯邦調查局今年2月發表的統計，截至去年底有近9萬宗人口失蹤懸案，而黑人、印第安人（原住民）、亞洲人的失踨率與人口不成正比，例如黑人佔美國人口13.4%，卻有逾三成人口失蹤案涉及黑人。

原住民失蹤遇害 報道負面篇幅短

懷俄明州「失蹤與謀殺原住民工作組」1月報告指出，失蹤30日後仍未尋回的原住民（主要為女孩）佔21%，但白人只佔11%。近20年間，獲報道的白人失蹤遇害案有51%，涉及原住民的僅30%，且報道負面或篇幅短。專家指出，非白人失蹤者常被描述為牽涉罪行、貧窮、有毒癮等，會削弱公眾關注；當局又常錯把未成年失蹤者列為「逃走」個案，警方追查動機大減。

美國首名原住民內政部長哈蘭（Deb Haaland）上周四（9月23日）表示，佩蒂托案提醒公眾，全美有數以百計土著婦女失蹤或遇害，希望傳媒明白所有失蹤者皆值得關愛。推動主流傳媒協助少數族裔失蹤者家屬的社運人士威爾遜（Natalie Wilson）說：「執法者、傳媒和社會大眾都有責任。即使你只提供一點線索，都有助偵破一宗案。」

（綜合報道）

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