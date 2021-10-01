金正恩：美提無條件對話屬掩眼法

金正恩在會議上指摘美國及其追隨勢力「強權專橫」、「搞小圈子外交」，是破壞國際穩定，造就「新冷戰格局」的根本危險。他稱，拜登上台8個月，並無改變對朝鮮的軍事威脅，手段反變狡猾，所謂「不設前提條件的對話」只是延續敵對政策的障眼法。

10月恢復兩韓熱線

朝鮮因抗議美韓軍演而切斷朝韓熱線逾50天，金正恩表示願於10月初復通，但提醒韓國偕美國的同盟活動和增強武力已「踰越紅線」，破壞朝鮮半島和平穩定，朝韓能否發展新關係而非變得更複雜的衝突危險，繫於韓方態度。

美國國務院朝鮮事務特別代表金星容表示，美國對朝鮮沒有敵意，但朝鮮最近試射短程導彈違反聯合國安理會決議、威脅鄰國，美韓將緊密合作爭取朝鮮半島無核。

金與正任國務委員 成「第二把手」

此外，朝鮮最高人民會議選出金德訓任國務委員會副委員長，金與正也成為國務委員會委員之一。評論認為這反映金與正繼握執政勞動黨政治局候補委員和第一副部長，現又躋身政府高層，顯示政治地位更鞏固，除了肩負國防、外交工作，權力擴至經濟政策和人事，成為全方位把持國政的「第二把手」。

（韓聯社/路透社）