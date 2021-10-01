英警姦殺夜歸女判囚終身 檢察署：濫用警員身分卑鄙

疑藉口違防疫規定截停擄走

案發於今年3月3日晚，48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens，圖左）截停當時從友人家中離開、正步行回家的33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard，圖右）。埃弗拉德其後失去聯絡，及後被發現伏屍肯特郡阿什福德附近樹林。驗屍報告顯示她死於頸部受壓。卡曾斯隨後被捕，並在今年7月承認綁架及強姦，翌月再承認謀殺。

案件審訊期間有目擊者作供稱，看到埃弗拉德被擄走前雙手被綁，調查案件的警員稱，卡曾斯或以新冠疫情防疫規定為藉口，捉走並殺害埃弗拉德。

英國皇家檢察署的普賴斯（Nick Price）表示，卡曾斯以卑鄙墮落手段對待埃弗拉德，對被告濫用警員身分犯案感到被背叛。法官富爾福德（Adrian Fulford）稱卡曾斯一直計劃對女性施行性暴力和禁錮，「我並不懷疑被告利用警察身分，編造藉口強迫她（埃弗拉德）登上他為犯案而租用的汽車。」

英國廣播公司（BBC）報道，卡曾斯在判刑時顫抖，知道會在監獄度過餘生時一直低頭。埃弗拉德家人表示，稱雖然無法讓埃弗拉德死而復生，但得悉卡曾斯餘生在監獄度過，總算稍為釋懷。

（BBC/路透社）