鮑威爾：供應鏈危機可致嚴重滯脹

鮑威爾在歐洲央行一個論壇上表示，供應鏈樽頸效應拖慢美國經濟復蘇，增加通脹壓力，令人沮喪，「我們已很久沒有面臨過這種局面，我們的兩大目標之間關係緊張……通脹高企且遠高於目標，但勞動力市場看似呆滯。」他顯然是指1970年代的美國滯脹時期。

鮑威爾的「滯脹」警告並非杞人憂天。經濟學家魯賓尼上周三（9月22日）在《衛報》撰文指出，過去幾個月已出現「溫和滯脹」，警告全球供應鏈危機可能引發全面滯脹。

「末日博士」憂滯脹多於經濟過熱

魯賓尼設想出4個明年全球經濟可能出現的情况，第一個是「金髮女孩」 情景（Goldilocks），即強勁增長伴隨溫和通脹。第二個設想情况是「經濟過熱」，供應樽頸效應消失後，增長加快，但通脹仍居高不下，經濟增長與持續高於預期的通脹會並存。魯賓尼設想的第三個情况是持續滯脹，即中期而言出現高通脹與更慢的增長，寬鬆貨幣、信貸、財政政策令通脹持續。魯賓尼設想的第四個情况是增長和通脹皆放緩。

魯賓尼表示擔心經濟過熱情况，但更擔心中期而言全球經濟可能因為遭受供應鏈的負面衝擊，而導致全面滯脹，即出現更慢的增長，更嚴重的通脹。

（路透社/衛報）