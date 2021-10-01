國際運輸業：全球供應鏈瀕崩潰 警告各國不放寬防疫出入境限制 必需品年底短缺加劇

公開信的聯署單位包括國際航運公會（ICS）、國際航空運輸協會（IATA）、國際道路運輸聯盟（IRU）及國際運輸工人聯會（ITF），代表全球6500萬運輸工人。信中指出，疫情下旅遊禁令等限制嚴重損害運輸工人的福祉和安全，這兩年來對工人造成的壓力已開始帶來負面影響，壓垮全球供應鏈，若各界繼續沒有行動，現時電子、食品、燃料和醫療用品等必需品的短缺恐於聖誕前加劇。

回家過節拒簽新約 人手更缺

信中亦提到，目前所有運輸界別都缺人手，工人在疫情期間所受的待遇惡劣，預料會流失更多人手，勢令供應鏈面臨更大威脅。ICS秘書長普拉滕（Guy Platten）說，面對港口關閉和旅遊限制不斷改變，船員或不想冒無法回家過聖誕的風險，而拒簽新約，料人手短缺問題或惡化至年底。這點恐令供應鏈進一步受壓，如英國近日就因脫歐和疫情加劇貨車司機短缺，影響燃油運輸，日內將出動軍人協助運送燃油。

許多船員在疫情初期同意延長合約數個月，以維持食品、燃料、醫療用品和其他消費品在全球的供應，但隨着飛機停飛和多國封關，船運公司幾乎無法將工人調到其他地方以便換更。ICS指出，去年高峰期曾有多達40萬名船員無法離開船隻換更，甚至有人被迫較最初的合約工作多18個月。

各地認可不一 有船員打6針

儘管情况已有改善，但調動船員仍是一大難題。普拉滕指出，部分地區因Delta變種病毒肆虐而恢復出入境限制，運輸工人需面對無數的疫苗和檢測要求，而且往往只有極短通知時間。由於各地認可的疫苗不一，船員不得不接種多次疫苗，普拉滕稱得知有人曾接種3款共六劑疫苗。在全球疫苗分配不均下，他估計僅25%至30%船員已完成接種疫苗。

司機檢測頻繁 通關樽頸難解決

病毒檢測亦是工人面對的難關，尤其是陸路。德國2月在邊境實施強檢，貨車司機不獲豁免，意大利等鄰國亦隨之實施類似限制，以免數千司機滯留在國內。這個措施嚴重影響貨車司機，尤其在連接意大利和奧地利的布倫納山口（Brenner Pass），許多司機被迫在零下低溫環境等候數天，後來歐盟推出數碼新冠通行證，令有關問題得以緩和，但樽頸仍未解決。來自美國的船員馬查爾（Karynn Marchal）亦稱，她與其他船員上月在7天內接受了10次檢測，才可進入新加坡的造船廠維修，但隨着港口爆發疫情，維修工作延誤一周，料最快10月中才可離開，其間船員須留在船上。

（CNN/金融時報）