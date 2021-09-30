世衛職員涉性侵剛果婦女 人道組織在內83男涉案 譚德塞道歉

調查因路透社與非牟利新聞機構The New Humanitarian去年一宗調查報道而起。報道指51名民主剛果婦女聲稱2018至2020年間被世衛及其他人道組織人員強迫以性交換取工作，拒絕則面臨終止合約。多名為世衞、聯合國兒童基金會、樂施會、無國界醫生、世界宣明會、ALIMA和國際移民組織（IOM）工作的男子涉案。

世衛隨即承諾展開調查，並於周二公開35頁的獨立調查報告。報告指出，有83名人道組織人員涉嫌性侵民主剛果婦女和女孩，當中至少21人受僱於世衛，涉事人員包括外國人員，性侵指控包括9宗強姦。

涉多個人道組織 9強姦指控

14歲少女祖莉安娜（Jolianne）向調查委員會表示，2019年4月於曼吉納市（Mangina）兜售電話充值卡時，被1名世衛司機以送她回家為名騙上車，最終被載到酒店強姦，少女其後懷孕並誕下孩子。

人道組織婦女被迫以性換工作

有受僱於人道組織的婦女表示持續受到男上司性騷擾，被迫以性保住工作、薪金或者獲得升職加薪機會。部分女員工聲稱拒絕後被解僱，更有人稱出賣肉體後仍未能「平步青雲」。

報告指世衛高層知情沒行動

調查委員會成員庫利巴利（Malick Coulibaly）稱，受害人獲承諾以性關係換取工作或保住工作，很多性侵者拒用安全套，導致29名婦女懷孕，當中有人被性侵者強迫墮胎。委員會聯合主席明達烏杜（Aichatou Mindaoudou）表示，報告提及的受害人當中，跟去年傳媒報道的受害人之間「沒有重疊」，意味問題或更嚴重，又指世衛高層知悉事件但沒採取行動，毫無準備去管理性剝削和性侵事件的風險，而受害人未獲所需支援和協助。

世衞表示，已知的性侵者永不錄用，4名仍受僱的亦已被終止合約。尋求連任的總幹事譚德塞致歉，表示會將強姦指控交予民主剛果當局及涉案者所屬國家調查，並承諾大規模改革世衛架構與文化。

（衛報/法新社/路透社）