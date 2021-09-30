朝稱成功測試高超音速導彈 料可避美防衛系統

燃料瓶可預先就位 隨時發射

朝中社附上照片報道，該國周二（28日）早上在慈江道首次試射新研發的高超音速導彈「火星-8」號（Hwasong-8），導彈飛行高度約30公里，飛行距離不足200公里。那是執政勞動黨今年所訂，可令國防實力提升「千倍」的國防科學發展與武器系統5年計劃，戰略武器部門5大任務的首務項目。

報道稱，經過今次首次試射，科學家確認了導彈的飛行控制性能和穩定性、高超音速滑翔彈頭制導機動性、滑翔飛行特點等技術指標，並確認了第一次採用的安瓿化（ampoule）導彈燃料系統和引擎穩定性。常規導彈須於發射前注入燃料，燃料安瓿化就能預先把燃料瓶放置就位，減省準備時間，且可保持導彈待發狀態數年，使攻擊出其不意。

高超音速導彈毋須像洲際彈道導彈般，必須先進入外太空再返回地球，它以相對較低的軌道飛行，但時速可達約6200公里，相當於音速5倍以上，意味一般導彈防衛系統難以截擊。中國、俄羅斯、美國均有開發這類導彈。

韓專家：實際只達高超音速一半

韓國聯合參謀本部昨表示，按探測到的速度等數據判斷，朝鮮高超音速導彈研究尚屬初步，要投入部署還有相當長的時間。專長火箭及衛星技術的韓國航空大學教授張永根（譯音）引述韓軍情報評估，指朝鮮的試射似乎失敗，速度只有2.5馬赫。

（朝中社/路透社/BBC）