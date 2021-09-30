對華由鴿派轉強硬 料「安麻體制」仍影響外交

倡設輔佐官 處理中國打壓新疆

岸田月初公布外交及安全政綱時點名中國，指威權主義勢力擴張，並意識到台海局勢是重大問題，將與美國等價值觀相近的國家合作應對。他提出設立專負責人權事務的首相輔佐官，處理中國在新疆打壓少數民族的問題，並支持在國會決議譴責中國政府侵害人權，但同時認為有必要與中國保持對話。在國防方面，他提出加強海上保安廳的能力，應對中國在釣魚島（日稱尖閣諸島）一帶的活動，並支持加強國防能力，如稱安倍提倡讓日本掌握攻擊敵方基地的能力是「有力選項」，又盼在任內實現修憲，包括列明自衛隊地位等4項內容。

料維持美日同盟 制衡中國

張望預期，岸田的對華政策將維持現屆政府路線，即與美日同盟緊密合作、保持對中國實施戰略制衡。他又指出，根據選舉開票判斷，實際由安倍掌舵的細田派和麻生統領的麻生派應發揮了重要影響力，是岸田政權的主要支持盤，因此「安麻體制」對中國的判斷，將很大程度影響岸田政府的對華政策。岸田曾在安倍政府長期出任外相，與中美外交官熟絡，相信有助他今後處理好中日美關係。

另一方面，岸田提出對自民黨高層任期設限，等同否定幹事長二階俊博連任，二階一向被視為「親華派」。張望認為二階可能將會引退，親華派將自此從自民黨淡出，但相信比起二階存在與否，北京在自民黨總裁選舉期間對保守派的高市早苗出現更為警惕。

明報記者