「好好先生」形象四平八穩 學者指乏決斷力

曾促奧巴馬訪原爆地廣島

岸田的祖父岸田正記和父親岸田文武都是眾議員，現任參議員宮澤洋一是其表兄。岸田從早稻田大學法學部畢業後先在銀行任職，之後出任父親的秘書，1993年繼承父親在廣島的選區首度當選眾議員。2007年安倍第一次上台時，岸田首度入閣，出任沖繩及北方對策擔當大臣。

隨着安倍在2012年第二次上台，岸田擔任外相長達4年7個月，是戰後任期第二長的外相。他的任內政績包括在2015年與韓國就二戰「慰安婦」問題達成協議、2016年促成時任美國總統奧巴馬首次訪問原爆地廣島等。2017年8月卸任前，他曾短暫兼任防相一周。離開內閣後，他出任自民黨高層「黨四役」之一的政務調查會長，去年9月首度參加自民黨總裁選舉，但不敵獲多個主要派閥支持的菅義偉，同月卸任政務調查會長。

善協調聽意見 近期大搞網絡公關

岸田在政界以酒量好見稱，出任外相期間，曾與俄羅斯外長拉夫羅夫用伏特加拚酒不分勝負。他在8月底宣布參加今次選舉時，提到自2009年自民黨失去執政權起，就一直記錄國民的意見，至今已寫滿約30本筆記，強調自己的聆聽能力，資深議員重視他的安定感，但黨內亦有聲音質疑他過於謹慎。

早稻田大學國際教養學部副教授張望接受本報訪問時表示，岸田在日本的形象是四平八穩的昭和型協調性政治家，善於協調及聽取各方意見，有好好先生之稱。跟河野太郎不同，他處理黨內人際關係極為謹慎，深思熟慮，極少失言。惟他最大弱點就是缺乏決斷力和突破力，也不擅長把自己政治理念傳遞給民眾。今次總裁選舉他似乎也認識到這點，加強利用社交平台宣傳。岸田最近積極利用網絡表現親民一面，如在Twitter開設「岸田BOX」意見箱，接受提問，又找來妻兒在Instagram大玩「家族直播」，甚至在網上介紹自己的晚餐餐單。岸田在Youtube直播的政見發表會中也稱自己正看漫畫，包括已看完《鬼滅之刃》。

（綜合報道）