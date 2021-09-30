岸田文雄當選自民黨總裁 迎四大挑戰 疫情經濟外交安保 眾議院選舉成首個考驗

次輪投票257：170票勝河野

岸田在首輪投票以256票居首，僅以1票之差領先河野，但已較分析普遍預期他位居第二理想。由於沒人取得過半票數，他和河野晉身次輪投票，終以257票對170票勝出。岸田發表勝選感言時稱，自民黨選後應團結迎接眾議院及參議院選舉，確切向國民展示「脫胎換骨的自民黨」。他又稱自己的特技是聆聽他人意見，未來將盡力傾聽國民心聲，並實行虛心的政治，盼重拾民眾的團結感。國會下周一開會選新首相，由於自民黨控制參眾兩院，故岸田篤定成新首相，料下月初組閣。有傳媒引述自民黨高層指，眾議院很可能下月中解散，11月舉行大選。

延「安倍經濟學」得議員支持

《朝日新聞》指，岸田採納前首相安倍晉三及其繼任人菅義偉延續的「安倍經濟學」基本方向，相比下，河野提出完全以稅收作為養老金最低保障的資金來源等激進改革，令岸田成為「安全之選」，得議員、尤其是資深派支持。惟岸田的民望遜於河野，能否帶領自民黨贏得眾議院選舉將是首個考驗。岸田昨日指，將輸贏線定在執政聯盟能否取得過半議席。分析普遍預料自民黨不會失去執政權，問題在於能取得多少議席維持政權穩定。日本早稻田大學國際教養學部副教授張望亦向本報指，今次自民黨總裁選舉次輪投票反映派閥政治仍有一定影響，若自民黨在眾議院大失議席，派閥政治將面臨考驗。不過《日經新聞》指，自民黨公布黨總裁選舉日程和菅義偉宣布不參選後，主流民調都顯示自民黨的支持度已回升。

將推2.1萬億元大規模紓困方案

新冠疫情亦是一大難題。日本今起解除所有地區的緊急狀態，但仍存在爆發第6波疫情的隱憂。岸田亦指，日本仍處於可被稱為「國家危機」的困境，承諾盡全力抗疫，兩大重要工作是擴大疫苗接種及研發治療藥物。另一挑戰是經濟復蘇，他宣布年底前推出30萬億日圓（約2.1萬億港元）規模的經濟紓困方案，並承諾提供住屋及教育援助，作為其「增長和財富分配的良性循環」一部分，分配經濟增長的成果。

望實現自由開放印太區

隨着中美角力升溫，而且台海和釣魚島（日稱尖閣諸島）一帶的軍事活動趨於頻繁，外交及安全政策成焦點。分析普遍認為，岸田不會大改現屆政府路線，即加強美日同盟並保持對中國實施戰略制衡（見另稿）。在對華以外，應對朝鮮威脅和處理對韓關係亦是考驗。岸田昨日指，會抱住「3個決心」推動外交安全保障政策，包括保護民主等基本價值觀、捍衛日本和平穩定，以及為環境等全球議題作出貢獻，盼實現自由與開放的印太區。

中國官媒：岸田是對北京最佳選擇

中國外交部發言人昨日稱，中方願與日本新執政團隊一同恪守中日四個政治文件原則，推動中日關係「沿着正確的軌道」發展。官媒中國國際電視台（CGTN）則評論，岸田是對北京的最佳選擇，提供改善中日聯繫的機會。台灣外交部祝賀岸田當選，期盼自民黨在岸田領導下，繼續推動台日全方位友好實質合作關係。

（路透社/NHK/朝日新聞/日經新聞）