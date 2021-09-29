美謀殺案去年升三成 專家估涉疫情購槍增

謀殺案破單年最大升幅 77%槍擊造成

報告顯示，包括謀殺、襲擊、搶劫、強姦在內的整體暴力罪案率年內增加約5%，但謀殺率增幅特高，去年錄得21,570宗兇殺案，相當於每10萬人有6.5人被殺，較前年多4901宗，平均每天有59人被殺。報告亦顯示，發生謀殺案的主要地區不再限於紐約、洛杉磯等大城市，而是遍佈各地。

罪案率分析家阿舍（Jeff Asher）指出，有關年度升幅是自1960年開始有全國紀錄以來最大。他亦指出，去年兇殺案中約77%由槍擊造成，不僅較10年前多10個百分點，亦是有紀錄以來最高比率。

疫下經濟精神壓力增 助長社會摩擦

FBI的報告沒交代謀殺率上升的原因，但《紐約時報》指出，謀殺率飈升正值美國受新冠疫情困擾，疫情影響力毋庸置疑。報道指疫情導致經濟與精神壓力增加、「困獸鬥」情况也多了、數百萬美國人失去飯碗、生意甚至房屋，一片絕望氣氛助長社會摩擦以至罪行。

另外，購槍數字增加也可能導致兇案增加。《華盛頓郵報》6月報道，美國去年經歷有紀錄以來槍械暴力最嚴重的其中一年。《紐約時報》5月引述東北大學和哈佛傷害控制研究中心（HICRC）的數據報道，去年購槍人數大增，其中五分之一槍主更是首次買槍。專家認為，明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員跪頸致死案也推高2020年謀殺率，但原因則眾說紛紜，有人認為案件令警員士氣低落，沒有盡力維持治安，亦有人認為，跪頸案後有公眾對警員失去尊重甚至信任，試圖法外行事。

（紐約時報/全國廣播公司）