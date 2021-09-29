3大熱門對華強硬 美日加強同盟制華趨勢難改

岸田河野皆視中國為安全威脅

岸田在2012至2017年出任外相，其後由河野太郎繼任。岸田月初表明抗衡中國是首要任務，本月13日發表外交及安全政策時又點名提到中國，稱日本「處於國際價值觀衝突最前線，台海穩定和香港民主就是試金石，（我們）會堅決應對」。他主張設立負責人權事務的首相輔佐官，應對中國在新疆打壓少數民族的問題。

河野在2019年轉任防相，去年9月罕有以防相身分稱中國為「安全威脅」，而非慣用的「憂慮」。他在上月推出的新書指，除了加強美日同盟，日本亦應考慮在亞洲建構抗衡中國軍事活動的框架。他主張提升自衛隊在網絡和太空領域的能力，並就情報活動加強與美英等組織合作。

高市：須倍增國防開支增威懾

在本月18日進行的公開辯論中，所有候選人均稱美日同盟是外交政策基石，但岸田和河野同意有必要與中國舉行峰會維持溝通。被視為堅定保守派的高市早苗則指，必須視台灣發生突發事態的可能性高，為此做好準備，包括提升日本的威懾和應對能力，有意將國防開支倍增。她又明言會繼續參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社。前日本駐美大使藤崎一郎向《華爾街日報》指，目前首相菅義偉的政策是受美國對華立場和北京對台灣施壓引導，「任何日本領導人都會這樣做，所以新的自民黨領袖不會改變對中國大陸和台灣的政策」。有分析指美國亦關注日本會否重回「首相走馬燈」時期，引發政治不穩，打擊拜登政府很大程度上依賴美日同盟的策略。《日經新聞》指除了新首相人選，中國可能更關注被視為「親華派」的自民黨幹事長二階俊博在黨內能維持多大影響力。

（綜合報道）