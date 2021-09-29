自民黨四強爭總裁 少壯派成關鍵 派閥影響力減 開放投票增變數

頭兩大派閥皆棄統一投票

自民黨現有7個派閥，有別去年主要派閥紛紛支持菅義偉，令他迅速跑出，今次只有岸田派表明投給其領袖岸田。最大的細田派表示支持岸田和高市，但不要求成員按派閥方針投票；第二大的麻生派支持同派的河野又或岸田，但同樣不會統一投票；其餘派閥亦有類似表態。在這背景下，少壯派議員取態備受注視。

少壯派指當選不多於3次的議員，都是2012年自民黨重奪政權或之後才當選，佔黨內眾議員46%。他們尚未在選區建立強大後盾，但有賴時任首相安倍晉三的人氣，大多輕鬆連任。惟過去一年菅義偉民望受挫，自民黨接連選戰失利，動搖少壯派眾院選情，故比起黨內權鬥，他們更傾向跟民意投票，盼選出能領軍贏得大選的黨總裁。

少壯派憂選情捧河野 資深議員求穩撐岸田

少壯派近期活躍起來，約90人本月以黨改革為目標組成跨派閥的「黨風一新會」，提出任用少壯派擔當要職等訴求，並主張讓議員按個人判斷投票，上周二再跟4名候選人會談，討論黨改革的想法。

力倡改革的河野一直在民調領先，並獲民間支持度高的黨前幹事長石破茂及環境相小泉進次郎支持，對追求「選舉門面」和世代交替的少壯派來說是有力人選。惟他過去支持廢核和允許女系天皇等立場，以至出任防衛相時擱置部署陸基神盾導彈防禦系統，均惹資深議員不滿，連所屬的麻生派亦不例外，不少人轉而支持較溫和的岸田，尤其是明年需應付參議院選舉、重視安定感的參議員；高市則吸引保守派和鷹派支持，反映自民黨內的世代分歧。

儘管派閥政治色彩減弱，但黨內巨頭的影響力猶在，尤其是細田派實際掌舵人安倍和率領麻生派的副首相兼財相麻生太郎，兩人傾向維持現有制度。麻生對河野參選保持謹慎，有報道指河野首次向麻生表達有意參選時，麻生稱「仍是言之尚早」，河野拜訪麻生4次才獲他首肯。河野拉攏與安倍和麻生關係欠佳的石破，亦被指加深與兩人的隔閡。安倍則支持無派閥的高市，令知名度不高的她成為黑馬。有分析認為安倍想維持政府內部影響力，推進政治遺產，身為其忠實盟友的高市有助他實現這兩個目標。時事通訊社上周三指，安倍積極致電盟友為高市拉票，但黨內有人認為「只有細田派在捧高市」。

望保權勢 安倍支持盟友高市

今次選舉有764票，382張是黨內國會議員一人一票產生，另一半是黨員黨友票，逾110萬普通黨員有權投票。日本傳媒上周調查大多顯示，河野、岸田和高市在議員間支持度接近。時事通信社指河野和岸田各有約25%議員支持，高市以20%緊隨其後，最後一刻參選的野田聖子僅約5%。河野支持者以少壯派議員為主，在麻生派和石破派獲近半成員支持；岸田除了本身派閥，亦受細田派和麻生派等的資深議員和參議員歡迎。高市被指獲細田派一半成員及保守派的無派閥議員支持。

次輪議員票多 派閥或再抬頭

有別去年黨總裁補選省略黨員黨友票，今次普通黨員如常有權投票，他們較不受派閥影響，為選情添未知數。《讀賣新聞》和共同社的黨員調查均顯示河野支持度超過40%，拋離對手，但同時反映無人可首輪過半，意味着得票頭兩名再進行次輪投票，屆時議員依然一人一票，黨員黨友票則化為47個都道府縣各一票，議員票比重增加，勢加強派閥影響。2012年黨總裁選舉，安倍在首輪投票不敵取得壓倒性黨員黨友票的石破，但次輪憑議員票反勝。有輿論猜測即使河野在首輪投票居首，次輪投票或不敵岸田或高市的「第二、三位聯盟」。

（綜合報道）