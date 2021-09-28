逾半油站無貨 英政府擬派軍隊運油應急

英燃油供應商：料需求數日內復正常

受到重型車司機短缺、國際汽油價格上升令多家能源公司倒閉等因素影響，英國過去一周陸續出現汽油供應短缺問題。英國石油公司周日（26日）表示，旗下三分之一的油站已沒有其中一種主要汽油供應。成員包括全國8000座油站的英國汽油零售商協會（PRA）所做的調查顯示，現時有一半至九成的油站已經缺貨，餘下的庫存亦不多。有汽油商表示，過去一周的汽油需求量，較之前一周高5倍。

約翰遜政府上周六表示，將發出短期臨時工作簽證給海外貨車司機，並額外培訓3000名重型貨車司機，周日晚又宣布暫停實施競爭法，容許油公司較容易分享汽油庫存資訊，有助協調運送汽油到最有需要的地區。《獨立報》報道，首相約翰遜將於今日（28日）決定是否出動軍隊充當運油車司機紓緩危機。環境大臣尤俊仕（George Eustice）周一再次呼籲民眾不要搶購汽油，強調汽油沒有短缺，問題只是民眾恐慌性入貨導致。

（路透社/獨立報）