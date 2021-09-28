牛津研究：新冠疫情抹殺「延壽」工作成果 發達國預期壽命錄二戰後最大跌幅

22國民眾預期壽命減逾6月

這項發表於《國際流行病學期刊》的研究，把預期壽命（life expectancy）定義為「按目前死亡率終生不變下新生兒的平均壽命」。研究員分析了歐洲、美國和智利共29個國家的死亡數據，發現27個國家民眾2020年的預期壽命相較於2019年水平下跌，其中22國民眾預期壽命下跌逾6個月，8個國家女性及11個國家男性的預期壽命縮短超過1年。研究亦發現，大部分國家男性預期壽命跌幅都較女性高，其中跌幅最大的是美國男性，預期壽命相較2019年水平減少了2.2年，美國女性亦減少1.65年；男性預期壽命跌幅第二大的國家為立陶宛，下跌了1.7年。曾有專家估計男性出現新冠重症機會較高，或與男女的生理差異及行為因素有關。

美國男性「折壽」最多 達2.2年

報告作者之一阿武爾托（Jose Manuel Aburto）表示，西方國家如西班牙、意大利等，上一次預期壽命如此大幅下跌的情况已是二戰時期。《金融時報》指出，就算追溯至1933年經濟大蕭條時的數據，2020年美國男女的預期壽命跌幅都是前所未有的。另一名參與研究學者卡夏普（Ridhi Kashyap）稱，美國60歲以下年齡組別的死亡率增加，是預期壽命下降主因，歐洲大部分地區民眾預期壽命下降，則主要受到60歲以上人士死亡率增加所影響。研究指出，各國預期壽命減少，可能跟官方通報新冠肺炎死亡病例有關。

阿武爾托稱，這些國家平均要花5.6年時間才能把人們預期壽命延長一年，但去年新冠疫情將這些進展抹殺。卡夏普指出，研究結果反映新冠肺炎帶來巨大影響，為很多國家造成毁滅性衝擊，並稱研究員又注意到新冠死亡病例的統計問題如檢測不足和分類錯誤，呼籲其他國家包括中低收入國家公開死亡率數據，讓學者進一步研究新冠疫情的影響。

（路透社/中央社/金融時報）

（新冠疫情）