日本內望：派閥政治是自民黨總裁選舉的關鍵嗎？ ／文：張望

就在數月之前，不少日本政治的觀察家認為，菅義偉政府至少是一個能維持兩年的中長期政權，理由是菅首相得到黨內主流細田派、麻生派以及二階派的支持，地位穩固。然而菅義偉的意外退選，令這一預測大跌眼鏡，原因何在？同樣，面對即將到來的自民黨總裁選舉，不少分析依然把注意力集中在自民黨內的派閥政治，忙於計算哪一個候選人得到最多派閥的支持，然而，這樣的分析方法是否恰當？

派閥政治自小泉時代已式微

日本政治的遊戲規則，在1994年已出現根本變化。當年，日本選舉制度改為在強勢的眾議院實施小選區（300席）和比例代表並行制（180席）。小選舉區制度，即一個選區只容許一人當選。這一變化，決定性地改變了自民黨總裁（首相）、派閥和黨員三者之間的權力遊戲規則。

首先是提名權。在過去，黨總裁雖然掌握提名權，但由於實施中選舉區制，派閥推薦的候選人即使得不到黨總裁提名也能當選。然而，在只容許一人當選的小選舉區制下，沒有總裁提名，黨員當選機會甚微。其次，是資金。1994年政治獻金法案改革出爐，限制個人或派閥籌集政治資金，同時加強以政黨為單位的資金援助，令手上握有提名大權的總裁地位進一步提升。正是出於爭取當選或連任的政治利益，這一制度令黨員轉向更偏重黨總裁的意向，黨總裁和一般黨員利益直接掛鈎，逐步擺脫傳統派閥政治的影響。在這一制度背景下，內閣支持率成為首相（黨總裁）政治生存的關鍵。首相的支持率愈高，直接有利於國會選舉，黨內的支持就愈多。反之，如果支持度下滑，黨內議員會傾向判斷首相無力帶領政黨在選舉中勝出，首相（黨總裁）的執政基本盤勢必堪憂。

小選區制籌集資金 提升黨總裁地位

把這一新遊戲規則發揮得爐火純青的是前首相小泉純一郎。在2001年至2006年間，小泉深明自身勢力在自民黨內人數不足，於是通過「郵政民營化」和「參拜靖國神社」等賣點政策推高自身的的內閣支持率，令精英政治層面（elite politics）的國會議員體認到只有小泉才能令他們在國會選舉中當選，令黨內主流的橋本派在黨內大幅萎縮，也令自民黨在2005年眾議院大選中大獲全勝。在安倍時代，尤其在2012年第二次執政以來，由於「安倍經濟學」的提出，安倍的內閣支持率也一直保持在較高水平，使得黨內基本上很難出現挑戰者，因為自民黨國會議員普遍認為，只有安倍才能令他們不斷當選。

黨員更關心誰可令自己當選

作為安倍的繼任人，菅義偉顯然沒有那麼幸運。早在2020年12月，自民黨內就在討論菅義偉究竟還能維持多久。據《日本經濟新聞》12月28日公布的民調顯示，菅義偉內閣的支持率為42%，比之前民調下跌16個百分點，過去半年，這一趨勢隨着新冠疫情的惡化每况愈下。在這樣的背景下，按照之前提到的制度邏輯，自民黨國會議員，尤其是年輕議員，普遍認為在菅義偉的領導下難以在2021年秋的眾議院大選中勝選，從而成為本次菅義偉退選的根本原因。

河野太郎支持者來自跨派閥

按照這一黨員和首相之間的利益關係分析，而不是傳統的黨內派閥政治分析，即將到來的自民黨總裁選舉將呈現出完全不同的態勢。9月11日，日本朝日電視台政治記者在接受訪問時表示，自民黨內各大派閥舉行內部會議討論總裁選舉，但沒有一派就支持哪個候選人達成內部共識。也就是說，各個派閥成員極可能實施自主投票，選出最有可能令他們在兩個月後國會選舉中當選的自民黨新總裁。

嗅覺敏銳的日本政治記者還發現，打算支持行政改革大臣河野太郎的自民黨員，來自包括細田派，麻生派，石原派等背景完全不同的派閥，可見跨派閥投票的趨勢已經成形，派閥領袖已難以控制黨員的投票意向。面對即將到來的眾議院選舉，一場關乎議員們生死存亡的合縱連橫正在自民黨基層醞釀，恐將一舉改變過往的日本政治生態。

張望

日本早稻田大學國際教養學部副教授