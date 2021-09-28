德國之聲總編：選民求變 傳統大黨政治沒落

選民憂氣候暖化 綠黨得票大增

卡斯珀-克拉里奇在題為《大聯盟已去，德國希望變革》的評論中指出，德國選民心聲在今次選舉很明顯，過去一屆執政「大聯盟」（指由傳統兩大黨基民盟/基社盟與社民黨合組政府）的表面承諾已經完結，現在是時候面對氣候變化、國家數碼化和現代化等巨大挑戰；這些艱巨任務必須依靠較小的政黨共同合作解決，當中綠黨和自民黨將擁有重要發言權。她指綠黨得票大增，明顯反映選民憂慮氣候暖化，該黨所獲授權將有助在執政聯盟談判上擁有發言權，推動其改革議程。

自民黨反加稅 恐拖改革後腿

但她也指出，極大可能加入新政府的自民黨立場傾向反監管，支持市場主導和減少官僚體制，他們雖然希望保護環境，但前提是毋須因此加稅。在這背景下，自民黨可能會拖改革步伐後腿。

今次選舉另一明顯結果是默克爾的保守派陣營大敗，巴伐利亞的基社盟得票率更是1949年以來最差。現在要視乎把社民黨由競選初期只有12%支持率、到現時成為第一大黨的總理候選人肖爾茨，能否拉攏綠黨和自民黨組成「交通燈」聯盟，過程中將要在環境政策和稅務等議題向較小型政黨讓步。若社民黨組政府失敗，基民盟/基社盟將會冷手執熱煎堆。德國近代就曾有3次出現非最大黨候選人當選總理的情况。

卡斯珀-克拉里奇表示，選民今次透過選票表明不希望默克爾政治繼續存在，基民盟和社民黨這兩大黨過去幾十年的力量和影響力已大幅削弱，德國將面臨更多色彩的現代政治。

（德國之聲）