默克爾雄踞30年選區 被社民黨新丁攻陷

東北部梅克倫堡-前波美拉尼亞州（Mecklenburg-Vorpommern）第15選區是在1990年兩德統一後建立，自此默克爾在這前東德地區的選區連贏8次，2017年上屆大選仍有44%得票，遙遙領先排第二的德國另類選擇黨（AfD）候選人（19.3%），2013年時默克爾得票更達56.2%。

不過在默克爾放棄後，今年27歲的社民黨新星卡秀茨基（Anna Kassautzki，圖）以24.3%得票，擊敗得票20.4%、從事稅務稽查的33歲基民盟候選人京特（Georg Guenther）。在大學工作的卡秀茨基取得勝利後表示：「我感到無比榮幸。這是全黨努力的結果。」她在這個選區的得票比4年前社民黨的候選人多了12.7個百分點。

反極右新星 力壓基民盟候選人

卡秀茨基1993年生於海德堡，在鄉村長大，後來取得格賴夫斯瓦爾德大學政治學碩士學位。她自言13歲時有感極右勢力愈來愈強大，開始參與政治活動，成為一個和平反法西斯教育組織的成員，2014年加入社民黨青年團，目前仍擔任黨青年團地區黨部主席。

（中央社）