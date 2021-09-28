德大選社民黨險勝 小黨成造王者 勢首現三黨執政聯盟 《紐時》：新總理難強勢

肖爾茨盼聖誕前組政府 拉舍特未言棄

德國選委會網站周一（27日）公布初步數據顯示，社民黨得票率為25.7%，險勝得票率24.1%的基民盟/基社盟。綠黨（14.8%）、自民黨（11.5%）和右翼民粹「德國另類選擇黨」（AfD，10.3%）分列第三至第五。這次是德國自二戰結束以來首次沒有黨派取得超過三成議席，議席分散令執政聯盟談判變得複雜。法新社形容，對於德國來說，過去16年在默克爾領導下處於政治穩定，接下來的數周和數月將邁入艱難時期。

社民黨總理候選人、現任副總理兼財長肖爾茨（Olaf Scholz）與基民盟主席兼總理候選人拉舍特（Armin Laschet）都表態盼領導下屆政府，雙方聲稱計劃在聖誕節之前籌組新政府，引發一場潛在的執政聯盟伙伴之爭。《金融時報》分析認為，總理之位花落誰家，很大程度掌握在綠黨和自民黨這兩個「造王者」手中。杜伊斯堡-埃森大學政治學者科爾特 （Karl-Rudolf Korte）說：「現在所有人的目光都集中在綠黨和自民黨身上——他們將決定一切。」但基民盟一些高層開始認輸，姊妹政黨基社盟的主席索德更明言，排第二名者不能宣稱要組成政府。

自民黨倡跟綠黨先談 盼加速進程

肖爾茨和拉舍特均有意與綠黨和自民黨合作，但這兩黨在加稅和環境保護的公共投資等議題存在很大分歧。綠黨總理候選人貝爾博克（Annalena Baerbock）對未來合作關係含糊其辭，只稱這是德國「重新開始」時候。自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）建議，跟社民黨和基民盟展開談判前，先與綠黨商談，以便加速進程。

雖然綠黨表現優於上屆，但未符合期望，該黨4月支持度一度跑出，貝爾博克其後捲入多宗醜聞，拖累選情。貝爾博克認為處理氣候危機是下屆政府首要任務，「這議題是我們的談判基礎」。

上屆大選以12.6% 首晉國會的AfD，今屆表現較差，難保國會第三大黨地位。基民盟和社民黨此前已表明不會與AfD結盟。另外，極左的左翼黨得票只有4.9%，未及5%門檻，無法透過政黨議席進入議會，市場對新政府肯定不會是左派聯盟鬆一口氣。

學者料被內政分心 將減參與歐洲事務

《紐時》分析認為，目前可以肯定的是組閣需耗時數周或數月，令德國在歐洲尚未走出新冠疫情、法國明年大選的關鍵時刻陷入困境。報道指不論誰出任總理都會屬於弱勢，投注於領導歐洲的時間與心力也更少。柏林赫爾梯政府治理學院政治學者羅姆勒（Andrea Roemmele）表示：「德國將會在歐洲缺席一陣子，不管最終誰是總理，都可能被國內政治分心。」

歐洲議會議長薩索利恭賀肖爾茨，並稱歐洲需要一個強力而可靠的德國。法國歐洲事務國務秘書博納對德國大選結果表示歡迎，稱是「穩定和延續」的勝利；西班牙社會黨首相桑切斯表示，西班牙和德國的關係今後會更緊密。肖爾茨表示，他領導的政府會維持跨大西洋關係穩定，但他表明，未來的歐盟必須更加強大和擁有更大自主權。

（德國之聲/法新社 /紐約時報/路透社/中央社）