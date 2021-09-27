《新聞仲裁法》修正案 今國會表決 韓反假新聞法 惹損傳媒自由爭議

賠償金額可達相關損失最多5倍

共同民主黨7月在國會提出《新聞仲裁及補救損害等相關法律》（簡稱《新聞仲裁法》）修正案（下簡稱「修正案」），聲言目標是「建立公眾對傳媒的信任和伸張言論自由的價值」。倘若涉及「虛假、新聞操縱」以至涉及「故意」或「重大過失」的捏造或錯誤報道，導致有人蒙受精神或權利上的損害，按新修正案該等人士可入稟向散播資訊者索取賠償，金額可達推算相關損失的最多5倍。修正案也要求包括網上新聞服務供應商的傳媒機構，對其涉及「故意」或「重大過失」的虛假新聞作出更正。

傳媒組織：罪名定義模糊 憂淪政府打壓手段

不過新法案觸發國內外的強烈批評。韓國國家人權委員會擔心新法限制憲法賦予的言論自由；韓國記者協會（JAK）等7個韓國傳媒組織組成的聯盟8月發表聲明，批評修正案對「故意」、「虛假報道」等字眼的概念和標準模糊，隨時淪為高壓政府箝制甚至封殺新聞的手段，令記者對敏感報道有所忌憚。

無國界記者（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）質疑現時提出的版本隨即「開啟任意詮釋之空間」，有可能被用以向傳媒施壓。他又指出「法庭在那些敏感議題的裁決可以非常主觀」，擔心立法缺乏充分保障措施。人權觀察則稱，共同民主黨對修正案作出進一步修訂後，修正案仍未符合國際標準——媒體仍可能因輕微的事實錯誤面臨嚴重懲罰，像高額罰款等「不合比例的懲罰」會對韓國意見表達自由產生寒蟬效應。

韓有反假資訊訴求 事實查證網站冒起

韓國確有輿論聲音希望反制假資訊流傳和網絡欺凌的情况，傳媒和學術機構也建立了事實查證（fact-check）網站，尋求打擊假資訊。惟從2019年韓國女星Sulli和具荷拉先後因抵受不住網絡欺凌而自殺，到今年4月底漢江公園大學生失蹤身亡事件引發的各種殺人和人身攻擊揣測，都令民眾增加對假資訊流傳的不滿。

共同民主黨引用今年春季的民調推動上述修正案，強調近七成人認同「言論改革」、八成受訪者贊成對「報道假新聞的媒體」採取「懲罰性損害賠償」。然而，去到本月初，SBS電視台民調顯示對修正案的贊成（41.3%）和反對（45.8%）比例相差無幾。另一民調結果則指，46%受訪者認為修正案若獲通過，不良影響如侵犯傳媒自律性和編輯自主等比較大，略多於認為有正面影響者（43%）。

事件挫政府民望 文在寅支持度不足四成

另有評論質疑文在寅政府是為消減傳媒阻力才推動修例，尤其是左派政客不時指摘保守媒體惡意中傷。以文在寅政府為例，最近兩任法務部長俱因傳媒抨擊引發檢控而落台。國際新聞學會（IPI）副總監格里芬（Scott Griffen）便表示，當世界愈來愈多專制政府以打擊假新聞之名壓制言論，身為民主國家的韓國也跟隨這負面趨勢是「令人失望」。

共同民主黨2017年上台後，韓國新聞自由度有所進步，本年度「世界新聞自由指數」排行42名，高於上屆政府徘徊的50至70名之間。經歷過軍政府時期傳媒受制的壞時代，新修正案正觸動國民重視的傳媒公信力和言論自由。因此，事件不但掀起抗議聲音，更拖低政府民望。PNR上周五（24日）民調顯示，總統文在寅支持度跌至37.2%。

在輿論激烈反對下，國會原定在8月31日的表決押後到今日，惟兩大黨聯同傳媒人組成8人委員會磋商了一個月，始終未收窄彼此分歧。有學者認為，假新聞不能靠立法解決，而應由記者們緊守責任與報道價值。

（綜合報道）

（世局解碼）