觀察家報：英接近達成協議 核電項目踢走中廣核

該篇上周六（25日）在網站發表的報道指出，英國政府或最早在下月宣布入股Sizewell C核電站項目，與法國電力公司（EDF）合作在薩福克郡海岸興建核電站。中廣核現持有Sizewell C核電站20%股份，報道指英國政府計劃以公帑投資項目，此舉會令中廣核被踢出項目之外。Sizewell C核電站預計為600萬個住所提供電力，項目仍在計劃及發展階段，但已受到社運人士反對，包括憂慮中國的參與等。

撕毁2015年協議

有關決定會撕毁2015年英國政府與中廣核達成的協議，涉及中廣核同意投資Sizewell C核電站和在薩默塞特郡的Hinkley Point C核電站項目。

英國最近與美國和澳洲組建AUKUS安全同盟，協助澳洲部署核動力潛艇，劍指中國。將中廣核排除於核電站項目之外或再引起政治緊張。英國政府發言人指，英國致力於減低依賴化石燃料及避免受全球天然氣價格波動影響，核能可發揮關鍵作用。

（觀察家報/德國之聲）