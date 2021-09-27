紐約強制教職員打針遭令臨時禁制

4人上訴獲批 市法律部質疑缺理據

紐約市疫苗接種令涵蓋該市教育系統約15萬人，要求教學人員、職員如保安員等在周一晚前接種最少一劑新冠疫苗；這亦是紐約首個不接受市政府人員以每周檢測代替打針的疫苗接種令。紐約市至少九成教師和九成半校長已接種疫苗，其他教職員的接種率稍低，有約82%。

4名公立學校教職員本月15日入稟布魯克林地區法院，指若違令會導致失業，以及失去福利和年資等，又指接種令違憲，但法官拒批禁制令，指接種令是疫情期間保護兒童的最合理決定。原告其後上訴到上訴法院，最終獲批臨時禁制令。

《紐約時報》上周六（25日）報道，聯邦第二巡迴上訴法院上周五批出臨時禁制令後，再決定將案件交予由3名法官組成的小組審理。紐約市法律部去信法院，稱臨時禁制令影響家長及照顧者的利益，稱他們每日接送孩子到公立學校，需要清晰安全的規定。

市長白思豪尋求以接種令遏止高傳染力新冠病毒株傳播，不過有代表紐約市教師和校長的工會領袖呼籲推遲強制接種令的生效日期，指學校未準備好應對接種令可能衍生的人手短缺問題。

（紐約時報/路透社）

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