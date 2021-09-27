默克爾卸任形成政治真空 歐洲恐變「群龍無首」

馬克龍繼任「歐洲話事人」未明朗

默克爾雖被指缺乏戰略遠見，但在德國還是歐洲，影響力都是舉足輕重。馬克龍則極力主張歐洲須具「戰略自主」，增強自衛和維護自身利益的能力。然而，澳洲早前撕毁跟法國的常規潛艇合約，凸顯馬克龍有時徒有野心卻力有不逮。《紐約時報》指出，默克爾縱然遺下政治真空，也不代表能造就「馬克龍時代」的誕生。有分析指出，無論是馬克龍還是哪位新任德國總理，都可能沒有默克爾的影響力，因此歐盟可能步向長期不明朗和弱勢，只能草草應對挑戰，甚至有「運作癱瘓」之虞，最終危及歐盟團結。

既然馬克龍的影響力未必及得上默克爾，他若要在歐盟伸展抱負，仍要在德國新政府成立後，與相對弱勢的德國總理合作。但政治風險諮詢公司「歐亞集團」董事總經理拉赫曼（Mujtaba Rahman）預期，新任德國總理對歐洲的影響勢力較弱，加上法國明年大選，馬克龍本身地位也存變數，估計要到選後大局方會明朗。

默克爾離任後另一受影響者可能是來自德國的歐盟委員會主席馮德萊恩。Politico歐洲版指出，歐盟以往也有最高層職位跟本國領袖分屬不同政黨引發爭拗的情况，最近一個例子是來自波蘭的前任歐洲理事會主席圖斯克，倘若德國換上社民黨的肖爾茨出任總理，屆時他跟屬基民盟的馮德萊恩關係或有暗湧。馮德萊恩原本就不得所屬保守派歐洲人民黨黨團（EPP）的歡心，只因默克爾和馬克龍支持才出線。有社民黨員表示，肖爾茨會對馮德萊恩保持「制度上的巨大尊重」，但後者華而不實的風格或難以討好肖爾茨。

（紐約時報/Politico歐洲版）