德大選戰况緊湊 兩大黨各稱可執政 即時票站民調：基民盟/基社盟平手社民黨 支持度同為25%

拉舍特：盡力建保守派領導政府

在票站民調結束出爐後，基民盟秘書長齊耶米亞克（Paul Ziemiak）表示，票站調查結果顯示，基民盟/基社盟有可能與綠黨和自民黨合組執政聯盟（即「牙買加聯盟」）。他形容選舉落敗情况會是艱苦，但目前選戰結束非常緊湊，「這會是漫漫長夜」。總理候選人拉舍特（Armin Laschet）其後稱，會盡一切努力以建立由保守派領導的政府。

肖爾茨：選民想我出任總理

社民黨秘書長克林拜爾（Lars Klingbeil）則表示，社民黨在票站調查中領先，擁有民意授權去管治。肖爾茨（Olaf Scholz）其後表示選民希望由他出任總理。社民黨如要執政，也難免要跟綠黨和自民黨合組執政聯盟（即「交通燈聯盟」）。

勢將取得歷來最佳成績的綠黨，其秘書長克爾勒表明，該黨願意跟「所有民主政黨」談判，以觀望執政聯盟合作內容的可能性。他另外對社民黨選戰成功表示恭賀。自民黨秘書長魏辛則拒絕就執政聯盟談判表態，強調現時先要為高得票率感到高興。

郵寄投票料逾四成 勢添變數

值得一提的是，德國公營傳媒進行的票站出口民調，並不包括郵寄選票的情况，故確切選情仍存不少變數。尤其是專家估計，今屆大選的郵寄投票比例可達超過40%，遠高於2017年上屆大選的約29%。

全國6萬個票站在當地時間早上8時至下午6時，開放給約6000萬合資格民眾投票，當中有約280萬人屬於「首投族」。

拉舍特和肖爾茨昨日分別在亞琛和波茨坦投票，但前者出現尷尬場面。拉舍特與妻子在票站向傳媒展示投票一幕時，因選票摺錯方向而顯示他的投票意向，違反德國投票規定，成為在社交網站及報章的嘲笑對象，亦有人要求將他的那一票作廢。不過選委會成員稱拉舍特一票不會作廢，因他投票給自己的政黨，未有對投票構成影響。

（綜合報道）