QUAD聲明強調「不受脅迫」自由印太 沒提中國或台海 菅義偉關注京踐踏香港特殊地位

美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森和印度總理莫迪會談約兩小時，他們無論在公開講話或隨後的聯合聲明中，都沒有提及中國，但北京顯然是他們關注的焦點。聲明中多次提到，他們堅持在印太地區採取「以規則為基礎的行為」，「我們承諾促進自由、開放、以規則為基礎的秩序、根植於國際法及不畏脅迫，以加強印太地區與其他地區的安全與繁榮。我們支持法治、航行與飛行自由、和平解決爭端、民主價值觀與國家領土完整，並承諾與一系列合作伙伴共同合作」。莫里森在會談前表示，他們4個自由民主國家正合作建立一個「強大、穩定和繁榮的地區」，菅義偉就稱，這次峰會顯示4國「對自由開放印太地區的共同願景」。

雖然領袖們都小心避免公開提及中國，但日本外務省發言人透露，菅義偉在峰會上對中國的海上擴張、北京踐踏香港的特殊地位及大規模關押維吾爾少數族裔，表達了強烈關注。

菅義偉在會後又稱，4國同意在新冠疫苗、清潔能源和太空領域上合作，並每年舉行一次峰會。印度外交部稱，莫迪已告訴其他3國領袖，根據QUAD於3月定下向印太地區供應10億劑新冠疫苗的協議，印度將在10月前出口800萬劑疫苗。QUAD亦宣布提升半導體供應鏈安全、打擊非法捕魚、5G伙伴計劃及監測氣候變化等。

華外交部：搞封閉排他 違背時代潮流

今次會議正值美英澳宣布成立AUKUS安全同盟一周後召開，日本政府發言人表示，菅義偉在會上稱，日方認為AUKUS為「印太地區的和平和穩定發揮了重要作用」。莫里森則形容QUAD與AUKUS有「互補」作用，「它們不是取代，而是增強」。

莫里森：日印早獲通知澳將建核潛艇

在上周五的例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅批評QUAD峰會時說：「任何地區合作機制都不應針對第三方或損害第三方利益。搞封閉、排他、針對他國的小圈子違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，注定不會得逞。」

另外，澳洲因加入AUKUS撕毁與法國的潛艇合約而惹怒巴黎。莫里森上周五在QUAD峰會後表示，事前通知了日本和印度領袖有關澳洲轉用美國技術建造核潛艇一事，因他們是「QUAD伙伴，故有特別安排」。法國官員早前表示，美澳宣布成立AUKUS前數小時，他們才接獲對方通知。

（法新社/路透社）