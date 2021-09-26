各黨搶攻社交平台 極右另類選擇黨佔優

【明報專訊】傳統上德國並非以數碼創新著稱，這點在政壇也得到體現。對比美國早在2008年時，民主黨總統候選人奧巴馬已打「數碼選戰」，德國部分候選人至2017年上屆大選也沒多少亮相社交平台，但愈來愈多選民依賴社交平台獲取新聞資訊，今屆大選終於見到許多候選人提升社交網絡的存在感，並在不同平台發表文章。然而，這場德國「社交平台戰」，仍以最先主攻網絡的極右德國另類選擇黨（AfD）佔優。
漢堡萊布尼茨媒體研究所的研究顯示，37%受訪者去年通過社交平台獲取新聞資訊，比之前一年增加3個百分點，其中在較年輕的18歲至24歲年齡層，比例更高達56%。這也是為何各大政黨在今屆大選致力從各大社交平台接觸選民——facebook（fb）、Twitter、YouTube以至是較新興的Telegram（Tg）和Tiktok都是例子。
AfD深耕fb 互動程度超其他政客
然而，AfD仍是網絡選戰的一大贏家。儘管德國2017年立法嚴格規管網上仇恨言論，fb和Twitter等須收到投訴通知後24小時內刪除相關資訊，否則面臨巨額罰款。但新冠疫情後漸受歡迎的Tg不受該法律規管，結果吸引極右和陰謀論者集結，甚至被用來協調反封城、反疫苗等逾4000場示威，以及用作散播抹黑政治對手的假資訊。與此同時，AfD依舊重視該黨賴以發迹的fb，該黨領袖魏德爾以此跟選民互動的程度遠勝其他政客。