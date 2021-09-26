各黨搶攻社交平台 極右另類選擇黨佔優

漢堡萊布尼茨媒體研究所的研究顯示，37%受訪者去年通過社交平台獲取新聞資訊，比之前一年增加3個百分點，其中在較年輕的18歲至24歲年齡層，比例更高達56%。這也是為何各大政黨在今屆大選致力從各大社交平台接觸選民——facebook（fb）、Twitter、YouTube以至是較新興的Telegram（Tg）和Tiktok都是例子。

AfD深耕fb 互動程度超其他政客

然而，AfD仍是網絡選戰的一大贏家。儘管德國2017年立法嚴格規管網上仇恨言論，fb和Twitter等須收到投訴通知後24小時內刪除相關資訊，否則面臨巨額罰款。但新冠疫情後漸受歡迎的Tg不受該法律規管，結果吸引極右和陰謀論者集結，甚至被用來協調反封城、反疫苗等逾4000場示威，以及用作散播抹黑政治對手的假資訊。與此同時，AfD依舊重視該黨賴以發迹的fb，該黨領袖魏德爾以此跟選民互動的程度遠勝其他政客。

（Politico/德國之聲/紐約時報）

（2021德國大選）