社民黨vs.基民盟 後默克爾時代到臨

明報記者 甄梓鈴

默克爾打「穩定牌」挽基民盟選情

ARD/Infratest dimap本月公布兩次民調結果，均顯示社民黨領先基民盟/基社盟，但月中公布那次社民黨只以4個百分點領前後者（見圖），使得這次德國選情成為近年來最不可預測的大選之一。在執政基民盟選情告急下，默克爾在選前最後一周加強為黨內總理候選人拉舍特（Armin Laschet）助選，盼挽回自8月起基民盟/基社盟支持度落後社民黨的劣勢。默克爾上周五拉票時說：「為維持德國穩定，拉舍特必須成為總理，基民盟/基社盟必須成為最強大的力量。」

現任副總理兼財長的社民黨候選人肖爾茨（Olaf Scholz）也大力催票，表示在默克爾執政16年後，現在是「德國該有嶄新開始」的時刻。他說：「我們需要改變，要一個由社民黨領導的政府。」

隨着小黨抬頭，無論社民黨還是基民盟/基社盟贏得最多議席，也難阻德國首度出現3黨執政聯盟，最大可能性是兩黨其中之一跟綠黨和自民黨合組政府（見表），但後兩者意識形態差別不小，或拖慢達成協議的進度。在最極端情况下，默克爾或領導看守政府到12月，超越科爾成為現代德國在任最長的總理。

無論是政治路線最接近默克爾的拉舍特，還是主打「最似默克爾」形象的肖爾茨上台，外界其一焦點仍是默克爾花上16年建立的政治遺產，以及其政治路線會否保存下來，這不止牽涉總理誰屬，也受德國政治面貌和全球局勢變化的影響。

小黨意識形態存異 社民黨人料組政府難

本報訪問了部分德國政黨成員，了解他們對「後默克爾時代」的看法。社民黨成員勞赫（Leon Rauch）稱，肖爾茨確有機會獲勝，但認為他籌組政府將非常艱難，如果執政聯盟須加上自民黨或左翼黨，「由於氣候、社會福利和稅收政策（與自民黨）或外交政策（與左翼黨）的意識形態存在差異，管治上或變得困難」。但他相信社民黨主導的政府將比基民盟主導的政府「更願意處理改革問題」。

基民盟成員菲舍爾（Lilli Fischer）則提到新政府面對不同挑戰，並指人口變化、退休金體系、氣候變化以及教育制度變革會是4大重要議題，與此同時新政府還須解決新冠疫情後帶來的問題。

柏林赫爾蒂行政學院學者羅梅爾（Andrea Römmele）向《金融時報》指出，很多選民最擁護的對象是默克爾本人，故在默克爾即將卸任下，選票流向變得不穩定。基民盟、綠黨和社民黨在過去一年間在民調交錯領前，也許正體現到這一點。

上屆大選起穩佔聯邦政壇一席的右翼民粹政黨德國另類選擇黨（AfD），其青年團柏林支部發言人福格爾（Ferdinand Vogel）則向本報稱，預料傳統政黨結構進一步瓦解，更多小黨將會冒起。他稱基民盟過去得票率在40%或以上，目前卻徘徊在20%左右，「大部分因為默克爾而投票給基民盟的選民現正轉向社民黨」。

港學者：或行「沒默克爾的默克爾主義」

在香港國際問題研究所歐洲研究主任尹子軒看來，下屆德國政府很可能仍維持默克爾路線。他向本報表示，德國不少分析均指出，選後德國更可能是奉行「沒有默克爾（執政）的默克爾主義」（Merkelism without Merkel）。他指出，社民黨帶頭的「交通燈聯盟」和基民盟領軍的「牙買加聯盟」（兩個組合都是配搭綠黨和自民黨）的分別在於，前者傾向為政府福利取向及分配主導以解決社會問題，後者則以刺激經濟及增長為主。

但默克爾路線能否適應全球局勢變化是另一問題。歐洲對外關係委員會（ECFR） 高級政策研究員布拉斯（Piotr Buras）向《華盛頓郵報》稱：「默克爾主義已難以為繼，下任德國總理將要另覓出路。」他認為默克爾也許有助歐洲維持現狀，但歐洲現在面臨的挑戰如新冠疫情、氣候變化和地緣政治競爭等，「都需要激進（radical）的解決方案，而非表面上的改變」。

（2021德國大選）