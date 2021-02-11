美CDC支持高危行業人員補針 與專家組唱反調

CDC「免疫實踐諮詢委員會」周四（23日）一致建議為年滿65歲人士及50歲以上長期病患者「補針」，卻不建議向教師之類的高危行業人員以及住在高危環境的人打第三針。不過，CDC最後僅採納為長者及長期病患者補針的建議，同時也建議為18至64歲工作染疫風險高的人打第三針。

「免疫實踐諮詢委員會」成員之一巴哈塔（Lynn Bahta）反對為高危工作從業員打加強劑，指出數據顯示無必要。CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）卻解釋，CDC必須根據複雜但不完整的數據作出建議，在疫症大流行之際，就算沒有把握，仍須採取好處最大的行動。

美國食品及藥物管理局（FDA）周三批准為長者及高危人士接種疫苗加強劑，數百萬至少6個月前接種第二劑BioNTech疫苗的人，最快可在本周開始接種第三劑。

（彭博社/紐約時報/路透社/金融時報）