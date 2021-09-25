加泰獨立領袖抵意被捕後獲釋 西班牙促引渡

【明報專訊】2017年推動西班牙加泰隆尼亞獨立失敗後流亡比利時的加泰自治區前主席普伊格德蒙特（圖），周四（23日）飛抵意大利後被捕。他周五（24日）出庭面臨是否拘捕或釋放他的裁決，最終獲釋。正就當年獨立公投通緝普伊格德蒙特的西班牙政府昨稱，對方必須回國面對審訊。
原擬於薩丁島推廣加泰傳統民俗
普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）以歐洲議會議員身分到意大利，原定在薩丁島的阿爾蓋羅（Alghero）推廣加泰傳統民俗，並與薩丁島地區首長和申訴專員會面，意媒指他原打算參加本周末一場主張薩丁島脫離意大利獨立的集會。普伊格德蒙特的代表律師博耶（Gonzalo Boye）在Twitter貼文稱，普氏抵達薩丁島後，被當局根據2019年10月14日發出的拘捕令將他拘捕。
西班牙《國家報》（El Pais）報道，法官裁定普伊格德蒙特可獲釋，但要留在當地。他隨後離開監獄，稱情况「很好」。
西班牙指摘普伊格德蒙特協助組織2017年的加泰獨立公投，該公投被西班牙法院裁為非法。普伊格德蒙特和另外3名加泰部長當年推動公投後逃離西班牙，並流亡到比利時生活。普伊格德蒙特作為歐洲議會議員，有豁免被起訴的權利，但歐洲議會今年3月投票通過撤銷他及另外兩名前加泰部長的豁免權。
新加泰主席斥迫害
西班牙首相桑切斯周五表示，普伊格德蒙特須就加泰獨立公投面對審訊。獨派立場較溫和的新任加泰主席阿拉貢內斯（Pere Aragones）譴責拘留行動是「迫害」普伊格德蒙特，又指「自決」才是唯一解決方法。在普伊格德蒙特出庭的薩薩里（Sassari）上訴法院外，有支持者聚集聲援。
（衛報/德國之聲/路透社/法新社/中央社）