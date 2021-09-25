加泰獨立領袖抵意被捕後獲釋 西班牙促引渡

原擬於薩丁島推廣加泰傳統民俗

普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）以歐洲議會議員身分到意大利，原定在薩丁島的阿爾蓋羅（Alghero）推廣加泰傳統民俗，並與薩丁島地區首長和申訴專員會面，意媒指他原打算參加本周末一場主張薩丁島脫離意大利獨立的集會。普伊格德蒙特的代表律師博耶（Gonzalo Boye）在Twitter貼文稱，普氏抵達薩丁島後，被當局根據2019年10月14日發出的拘捕令將他拘捕。

西班牙《國家報》（El Pais）報道，法官裁定普伊格德蒙特可獲釋，但要留在當地。他隨後離開監獄，稱情况「很好」。

西班牙指摘普伊格德蒙特協助組織2017年的加泰獨立公投，該公投被西班牙法院裁為非法。普伊格德蒙特和另外3名加泰部長當年推動公投後逃離西班牙，並流亡到比利時生活。普伊格德蒙特作為歐洲議會議員，有豁免被起訴的權利，但歐洲議會今年3月投票通過撤銷他及另外兩名前加泰部長的豁免權。

新加泰主席斥迫害

西班牙首相桑切斯周五表示，普伊格德蒙特須就加泰獨立公投面對審訊。獨派立場較溫和的新任加泰主席阿拉貢內斯（Pere Aragones）譴責拘留行動是「迫害」普伊格德蒙特，又指「自決」才是唯一解決方法。在普伊格德蒙特出庭的薩薩里（Sassari）上訴法院外，有支持者聚集聲援。

（衛報/德國之聲/路透社/法新社/中央社）