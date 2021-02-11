QUAD峰會召開 台稱願建伙伴關係 駐美代表：峰會議題攸關台利益

莫迪賀錦麗菅義偉會談 強調印太自由開放

QUAD成員國領袖3月以視像形式舉行首次峰會，事隔半年，拜登在白宮主持首個面對面峰會，顯示美國對其主導的QUAD的重視。《外交家》雜誌（The Diplomat）分析，QUAD成員國在印太地區有共同利益，AUKUS之成立，在在證明美軍撤出阿富汗後，美國在印太地區的影響力仍然舉足輕重。

峰會前，印度總理莫迪先後與美國副總統賀錦麗，以及日本首相菅義偉會面。賀錦麗在會上向莫迪強調維持印太地區自由開放重要性。莫迪與菅義偉會談時，亦表明反對單方改變東海與南海現狀，同意合作實現自由開放的印太地區。

2007年，時任日本首相安倍晉三首次提出QUAD概念，讓印太地區共享民主、自由、法治、市場經濟等價值的國家展開合作。不過，陸克文擔任澳洲總理後表明，澳洲不會再參與針對中國的四方對話，並毅然退出QUAD，QUAD也隨之作罷，直到2017年特朗普上台，美澳日印領袖才同意重啟QUAD以便抗華，到周五正式召開實體峰會。

葛來儀：8月聲明為峰會涉台作準備

美國有線新聞網絡（CNN）分析，台灣可能是今次開會討論重點之一。在美國前總統特朗普和現任總統拜登執政下，美國近年不斷加強對台關係，不僅同意大規模軍售案，還派遣高級外交和軍事人員訪台。今年7月，日本副首相麻生太郎在演說中表示，日本應與美國合力保衛台灣不受侵略。接着在8月，QUAD高級官員開會後首次發布聲明強調「台灣海峽和平安全的重要性」。華府中間派智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，8月這項聲明可能是為本周峰會提及台灣預作準備。

台灣駐美代表蕭美琴周四（23日）接受印度TV9電視台訪問時亦表示，台灣能在QUAD峰會關注的議題上扮演重要角色，台灣也願與QUAD成員國在這些議題上建立伙伴關係。蕭美琴說，雖然台灣不是QUAD成員，但峰會要討論的議題，如氣候變遷、新冠疫情、供應鏈及區域安全等，都攸關台灣的利益，台灣也能扮演重要角色。

（金融時報/外交家雜誌/中央社）