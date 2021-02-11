美FDA准長者及高危人士接種疫苗加強劑

在新安排下，已完成接種兩劑疫苗最少6個月的合資格人士將可接種加強劑。FDA署理局長伍德科克（Janet Woodcock）說：「今日的行動顯示，疫情期間FDA一直根據科學和現有數據作出有關新冠疫苗的決策。」她補充稱，教師、醫護、在監獄和露宿者收容所的人，亦可接種加強劑。

輝瑞藥廠曾要求FDA擴大疫苗使用授權，為所有16歲及以上人士注射加強劑，上周向FDA一個外部顧問小組提交數據，指出疫苗效力會隨時間減弱。該小組投票否決全民接種第三針，但稱有證據顯示加強劑對長者及高危群組有幫助。

美再捐5億劑疫苗 明年1月付運

不少國家正受疫情反覆困擾，有衛生專家批評富國支援窮國抗疫力度不足，更點名批評美國在全球不少人「一針難求」情况下，計劃為國民注射加強劑。美國總統拜登周三宣布，會再捐出5億劑疫苗給發展中國家。這批疫苗將於明年1月付運，令美國認捐的疫苗數量增至逾11億劑，但專家稱窮國需要的疫苗多達50億至60億劑。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）正推動全球疫苗接種計畫，冀在明年上半年達到全球七成人口接種疫苗的目標。他周二（21日）亦在聯合國大會上批評全球疫苗分配不均。

（金融時報/路透社）