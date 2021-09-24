歐盟提案統一充電接頭 蘋果：礙創新

盼減電子垃圾 年省22億元

新建議涵蓋智能手機、平板電腦、相機、頭戴式耳機、便攜式無線喇叭和手提遊戲機；其他裝置如入耳式耳機（earbuds）、智能手表等涉尺寸和使用環境等技術因素，則未列入考慮之中。提案除要求電子產品用USB-C接頭，亦要求充電器與電子裝置分開銷售。

近年電子產品充電接頭主要採用USB-B、USB-C和Lightning這3種設計。不少品牌產品採用前兩者技術，Lightning則為蘋果公司產品獨有，但近年蘋果部分產品亦採用USB-C接頭，例如上周發表的新一代iPad mini。

歐盟政界推動訂立通用標準超過10年，歐盟委員會估計，廢棄及未使用的充電線每年造成逾1.1萬公噸廢物。有關立法提案將交由歐洲議會及成員國政府辯論，提案或需時數年才能正式生效，生效後企業亦會有兩年緩衝期。

歐盟委員會表示，提案並非針對蘋果公司，而是鑑於經過10年討論，把充電器從30種減至3種後，企業仍未能達到一致的解決方案。蘋果回應稱，他們擔心嚴格規管強制採用一種類型的接頭會扼殺而非鼓勵創新，反過來損害消費者。

（BBC/路透社）