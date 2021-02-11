日印樂見AUKUS 《環時》：加劇軍備競賽

美印太聯盟多邊化惹華憂慮

《金融時報》專欄作家拉赫曼（Gideon Rachman）周一（20日）撰文指出，隨着時間推進，美國正強化在印太地區的安全關係網絡。面對中國與日俱增的威脅，一些印太國家對美國而非法國抱有期待，盼美國能制衡中國。日本和印度都對AUKUS表示歡迎。法國策略研究基金會（FRS）研究員邦達（Antoine Bondaz）表示，對中國來說，美英澳三方協議「令一個存在已久的憂慮成真：美國在印太地區的聯盟多邊化。今天是澳洲和英國。明天可能日本會加入」。

《印度時報》指出，「四方安全對話」和AUKUS部分成員重疊，認為將來兩者可合併，印度外交專家莫罕（Raja Mohan）認為，印度是歡迎AUKUS同盟協議的，因協議意味美國願意轉讓核動力推進等關鍵軍事技術。此外，一向謹慎平衡與中國和美國關係的新加坡也歡迎AUKUS。拉赫曼續稱，加強在亞洲的集體安全措施，最終目的是震懾中國，就像北約在歐洲震懾俄羅斯一樣。

內地官媒《環球時報》評論指出，AUKUS被廣泛認為是美國主導反擊中國在亞太地區增長影響力的嘗試，但除了一些澳洲政客的挑釁言論外，很少看到中澳發生軍事衝突的真正可能性。現階段存在很多不確定，關於澳洲的第一艘核潛艇何時下水，似乎是懸而未決的問題，觀察家質疑美、英海軍造船部門是否能為澳洲建造更多潛艇。評論認為，若未來數年澳洲不太可能接收到核潛艇，美英與澳分享高度敏感的核推進技術，可能激化地區緊張局勢，並推動澳洲周邊國家軍備競賽，破壞亞太地區穩定。

（金融時報/環球時報）