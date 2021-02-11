QUAD聲明擬加辣 反對挑戰海洋秩序 4國領袖今峰會談東海南海現狀 劍指中國

較3月峰會「合作應對」措辭強硬

美國總統拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森、印度總理莫迪今日將親身出席峰會，而不再像3月以視像形式開會。共同社引述多名知情人士報道，鑑於中國公船多次在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周遭出沒，聯合聲明草案寫入「反對」在東海與南海單方面改變現狀及挑戰基於規則的海洋秩序，並強調「四方安全對話」將成為印太地區和平與穩定的力量。

聯合聲明草案字眼處於最終協調階段，消息人士指出，草案沒有點名中國，但措辭較3月峰會後的聯合聲明「加辣」。當時會後的聯合聲明僅說：「我們將促進合作，包括在海上安全方面的合作，以應對東海和南海基於規則的海洋秩序所面臨的挑戰」。

建安全半導體供應鏈 阻技術被竊

《日經亞洲》上周六報道，4國也將同意建構安全的半導體供應鏈。據《日經亞洲》取得的聯合聲明草案，4國領導人將表明「具彈性、多樣化且安全的軟硬件與服務技術供應鏈」對4國的共同利益至關重要。英國廣播公司（BBC）指出，在全球晶片荒下，晶圓代工龍頭台積電備受熱捧，4國既然要建構安全半導體供應鏈，也突顯與台灣合作的重要。

草案亦有觸及竊取技術問題，顯然也是劍指中國，強調「非法轉讓或竊取技術是他們的共同挑戰，這些行為破壞了全球技術發展的基礎，必須應對……技術不應被專制政權誤用或濫用於監視、壓迫等惡行」。

「四方安全對話」因應2004年底南亞海嘯而成立，旨在讓4國協調分配人道救援物資。4國在2007年舉行過一次會議，但一年後宣布解散。隨後幾年，中國在印太地區實力大增，在南海等事務上日漸強硬，美國有感影響力受到威脅，「四方安全對話機制」隨之重啟。

日揆：摸索自由開放印太具體道路

菅義偉在峰會前接受彭博社訪問時警告，中國軍事影響力冒起且單方面改變現狀，會對日本的繁榮和平構成風險。本月初表示放棄競逐自民黨總裁、即將卸任首相的菅義偉昨日起程前，強調今次峰會將「摸索自由開放的印太的具體化道路」；他此行又分別與拜登、莫里森和莫迪舉行雙邊會談，盼各國與日本下任首相繼續維持穩固關係，再次確認經濟與安保方面合作的重要性。

（共同社/日經亞洲/BBC/彭博社）