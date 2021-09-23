「默克爾時代」十大事件

1989年柏林圍牆倒下，成長於東德的默克爾踏上從政路並迅速冒起，2000年當選基民盟黨魁，2005年大選後成為德國史上首名女總理，也是兩德統一後首名前東德地區出身的總理

歐債危機 堅持緊縮護歐元區

2008年歐債危機爆發後，默克爾強硬力主緊縮政策，作為同意財政援助的條件；後來希臘債務危機一再死灰復燃，歐盟、歐央行和國際貨幣基金組織（IMF）「三頭馬車」屢為希臘提供新的緊急紓困資金，默克爾堅持雅典須履行緊縮承諾，即使2015年激進左翼聯盟（Syriza）上台後嘗試發起挑戰，但在默克爾主導歐盟下收穫甚微

3．11日本核災 德核能政策急轉彎

默克爾2010年曾定下延長現有核電站壽命12年的目標，但翌年3月11日發生福島核事故，默克爾4日後即宣布一口氣關閉全國總共17座核電站中最陳舊的7座，其後決定在2022年底前關閉所有核電站，使德國將成為首個徹底棄核的發達工業國

稜鏡門揭華府監控 德美關係受考驗

美國中情局前僱員斯諾登2013年披露，美國國家安全局自2007年起實施名為稜鏡計劃（PRISM）的大規模竊聽監控行動，對象包括默克爾等外國領袖，引起德國不滿，衝擊兩國關係；默克爾當時公開抨擊施壓，時任美國總統奧巴馬翌年保證任內不會再竊聽德國政要

歐洲難民危機 敞開大門成政治豪賭

敘利亞內戰及極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的崛起，令當地大批民眾流離失所，最終演變至2015年9月的湧歐難民潮；危機迫在眉睫，默克爾決定敞開國門接收難民，展現人道關懷，贏得國際聲望，但決策後來漸惹反彈，間接促成德國另類選擇黨（AfD）打「反移民牌」崛起，成為戰後首個躋身聯邦國會的極右政黨

英國脫歐新挑戰 「定海神針」再發功

2016年6月英國脫歐公投意外過關，在英國和歐盟談判不順下，英國「無協議脫歐」的陰霾長年籠罩歐洲，默克爾再現「定海神針」作用，一方面重視英歐未來關係，調和歐盟內部強硬聲音，另一方面在北愛爾蘭邊界和市場准入等問題堅持原則；最終英國在各方妥協下今年有序結束脫歐過渡期，避免市場動盪

特朗普崛起 受寄望捍衛自由世界

2016年11月特朗普當選美國總統，標誌着西方右翼民粹浪潮的高峰，亦令僅餘資歷最深厚的西方大國領袖默克爾被寄予厚望，例如《紐約時報》形容默克爾勢成西方自由主義世界的「最後捍衛者」；默克爾帶領德國以至歐洲力抗特朗普單邊主義以至迥異價值觀的影響，直至親歐的拜登今年入主白宮

12次到訪 對華溫和取態惹質疑

默克爾2007年會見西藏精神領袖達賴喇嘛引發外交風波後，堅持對華採取溫和路線，擴大經貿關係。截至2019年9月，默克爾任內訪問中國12次，是訪華次數最多的西方領袖之一；另邊廂傾向低調處理對華人權爭議，代表作是2018年說服中方放行已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，但近年隨着香港和新疆等爭議升溫，默克爾對華友好態度漸受爭議

新冠疫情席捲全球

抗疫高開低走損民望

新冠疫情去年起肆虐全球，德國也不例外，默克爾因初期應對得力而民望上升，但出現新一波疫情後失色，為任內政績帶來瑕疵。默克爾同意舉債應對疫下經濟危機，也引來批評聲音

欽點繼任人墮馬 拉舍特上位

默克爾2018年10月宣布卸任基民盟主席，不再尋求連任總理。同年12月基民盟選出「小默克爾」克蘭普-卡倫鮑爾繼任黨主席，但這默克爾屬意的繼任人無力平息黨內異議，決定請辭，由另一主張延續默克爾路線的拉舍特代替，但後者民望未如理想