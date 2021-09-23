柏林牆倒 物理學家轉踏從政路

「那裏曾只有一堵黑暗的牆，一道門突然打開了。」柏林圍牆1989年倒下，成為35歲的默克爾的人生轉捩點，由科研轉跑道從政。她加入東德新政黨「民主覺醒黨」，翌年隨政黨合併加入東德基民盟。1990年10月3日，兩德統一後東西德基民盟再合併，默克爾代表該黨參選國會並當選，獲時任總理科爾（Helmut Kohl）延攬入閣，擔任婦女與青年部長；1994年轉任環境部長，曾參與規範全球二氧化碳排放的《京都議定書》工作。

默克爾早期政途獲科爾重用，科爾人前人後總稱呼她「我的小姑娘」（Mein Mädchen），但2000年科爾捲入政治獻金醜聞時，默克爾「倒戈」要求科爾下台，並繼任基民盟主席，直到2005年以51歲之齡當選總理，16年的「默克爾時代」由此揭開序幕。