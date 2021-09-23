默克爾決策求穩 率德歐渡債務難民危機 拆彈16年 歐洲女王謝幕

德國本世紀初曾被貶為「歐洲病夫」，默克爾2005年當上德國首名女總理，打破男性主宰局面之際，全國失業率剛超過11%，但執政16年過後，德國已成為歐洲的政經龍頭。默克爾任內經歷歐債危機、難民湧入、極右民粹以至新冠疫情等重大衝擊，始終沉着應戰，帶領德國、歐洲以至全球渡過重重危機，恍如穩定大局的「定海神針」。周日大選不單決定德國下任總理，還牽動一代「歐洲女王」卸任後的歐洲和國際政壇走向。

【德國大選系列三之一】

明報記者 甄梓鈴

在德國人眼中，執政16年的默克爾是危機處理高手，甚至為她送上「媽咪」（Mutti）這外號。香港浸會大學政治及國際關係學系系主任科萊（Alistair Cole）向本報指出，默克爾在執政期間一直代表德國和歐洲政治的重心，「默克爾時代是一個自信的德國：中歐大國，不僅在地理上，而且在經濟實力和政治影響力方面（體現）」。不過科萊亦點出，外界對默克爾其中一個評價是沒帶來太多實質改變，有反對者指她「製造混亂、缺乏連貫的全球視野」，不像前總理施羅德（Gerhard Schröder）帶來具象徵意義的勞工改革，亦有批評者認為默克爾忽視基礎設施及數碼經濟等現行問題。

東德出身塑沉實性格

主張緊縮抗歐債

默克爾任內首項重大挑戰，便是2008年金融海嘯及隨後的歐債危機，在多國經濟停滯之際，德國經濟逆勢成長，得以主導歐盟對希臘的財政援助方案，堅持債務國必須實施緊縮政策減少公共支出，才可獲國際援助。默克爾放狠話：「只要我活着，就不會看到共同債務」，盡顯她立場強硬，處處捍衛德國利益。科萊說，正因為默克爾堅持對西班牙、意大利在內的南歐債務國實行強硬財政緊縮，導致這些國家的反德情緒上升，希臘尤甚。《經濟學人》形容默克爾面對內政與歐債危機的一貫態度是小心謹慎決策，若可能就會拖延決定，並經常深思熟慮而非形塑公眾輿論。

「我們能做到」 開門迎難民政治豪賭

默克爾2019年接受《南德意志報》訪問時坦言，她的領導風格是受成長經歷影響，在東德生活的35年裏，她養成沉實性格，其觀點一直和官方不同，但她說：「我獨自一人持有這些觀點，或者很少與人分享。這就是為什麼當別人對事物的看法與我不同時，並不會困擾我。」

科萊稱，默克爾在其他議題亦表現出慷慨一面，2015年歐洲難民危機便是一例，面對大量庇護請求，默克爾曾到訪難民中心，並公開表示「我們能做到」，敞開大門接納逾百萬難民。分析形容默克爾的難民政策為政治豪賭，雖為德國帶來國際聲望，卻造成社會內部矛盾，德國另類選擇黨（AfD）憑高舉排外、反移民旗幟趁機崛起，而針對外來者的襲擊事件日漸加劇，加上「孤狼式」恐襲頻生，使她承受多方壓力。

去到任期尾聲，默克爾要應對新冠疫情，挑戰重重。德國去年初成功壓下第一波疫情，但到年底受挫於第二波疫情，掌聲漸變噓聲；同時她一改謹慎理財立場，推動歐盟舉債設立復蘇基金，被視為嘗試團結歐洲的大膽之舉。

另邊廂，中國在默克爾任內逐漸發展成德國的最大貿易伙伴，隨着西方反華情緒日漸升溫，默克爾任內對中國的友好政策、「以貿易促進改變」的主張亦受到質疑。

「默克爾留下最重要的遺產在於，在全球性危機時期，她提供了穩定……她的成就是帶領德國、歐洲，或許在某種程度上領導世界相當安全地渡過難關。」為默克爾撰寫傳記的德國記者博爾曼（Ralph Bollmann）如此評價默克爾的總理生涯，而處理危機佔用了如此多精力，以至她「沒有多少時間處理其他問題」。歐盟委員會前主席容克則形容默克爾16年間「把很多事情做對，並無犯下大錯」。「歐洲女王」即將離開政治舞台，這16年來建立的政治遺產，有多少能保留下來，勢成外界焦點。

後世如何寫功過？ 默克爾：她嘗試過了

2019年在德國東北部小鎮施特拉爾松德出席活動時，默克爾被記者問到，50年之後的兒童讀歷史書時，她希望孩子們會讀到自己的什麼；默克爾思考數秒，微笑答道：「她嘗試過了。」