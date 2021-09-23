塔利班提名駐聯國大使 要求發言爭認受性

前大使仍留任 原定下周一發言

古特雷斯的發言人確認收到有關信件，稱已將塔利班的要求轉交聯合國大會的全權證書審查委員會（Credentials Committee）審批，該委員會包括中美俄共9個成員。路透社指出，委員會不太可能在聯大會議下周一（27日）結束前處理塔利班利的要求。在聯合國規則下，伊薩克扎伊仍是阿富汗大使，他原定下周一在聯大發言。全權證書審查委員會一般在10月或11月開會，評估所有聯合國成員資格，然後在年底前提交報告給聯大批核，委員會和聯大通常以協商方式處理認證問題。

暫未知各國如何看待塔利班的要求。路透社指出，若聯合國最終接受塔利班駐聯合國大使的身分，將成為塔利班爭取國際承認的重要一步，有助處於經濟崩潰邊緣的阿富汗爭取資金。因應塔利班上台，原發放給阿富汗的數十億美元外國援助已凍結。

委任多名少數族裔副部長 仍沒女性

為回應國際要求建立包容性政府，塔利班周二宣布任命多名少數族裔擔任副部長，但依然沒有女性。在阿富汗危機中負責斡旋的卡塔爾周二在聯大會議上呼籲各國領導人不要抵制塔利班，指杯葛會導致兩極分化，而對話才能帶來成效。此外，聯合國安理會5個常任理事國的外長在聯合國大會期間會與古雷特斯開會，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）發表聲明，稱英國將於周三呼籲包括中俄在內的國際社會，在與塔利班接觸時需採取一致策略，避免阿富汗淪為恐怖分子避風港。

（路透社/紐約時報/BBC）